Michael Jackson filmi 29 Ekim'de

Yönetmenliğini Kenny Ortega’nın yaptığı film, Jackson’ın yakınlarının desteğiyle gerçekleştirildi.



Yapım, Londra konserlerine hazırlanan Michael Jacson’ın yüzlerce saatlik provalarından ve kamera arkası çekimlerinden görüntüler içeriyor. High Definition formatında, dijital ses kalitesiyle hazırlanan filmde, Jackson’ın yakın arkadaşlarıyla birlikte çalıştığı kişilerin röportajları da yer alıyor.



Film, Jackson’ın hayranlarına ve müzikseverlere sanatçının sıra dışı kamera arkası görüntülerini, kariyerini ve görülmeye değer sahne performansını sunuyor. (aa)



