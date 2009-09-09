Michael Jackson anısına konser

Viyana'da verilecek konserde uluslararası pop yıldızları sahne alacak.

Pop dünyasının "kralı" olarak bilinen ve geçen Haziran ayında yaşamını yitiren Michael Jackson'un anısına Viyana'da verilecek konserde uluslararası pop yıldızları sahne alacak.

Michael Jackson'un kardeşi Jermaine Jackson, Viyana Belediye Sarayında Belediye Başkan Yardımcısı Renate Brauner ve Avusturyalı organizatör Georg Kindel ile düzenlediği basın toplantısında, kardeşinin anısına düzenlenecek konsere, aralarında Madonna, U2, US5, Nathalie Cole, Mary J. Blige ve Chris Brown gibi ünlülerin de bulunduğu 25 sanatçının sahne alacağını söyledi.

Jermaine Jackson, 26 Eylül gecesi verilecek konserde, kardeşi Michael ile yaptıkları bir düetin de gösterileceğini ve Michael'in orkestrası ile dansçılarının da konserde sahneye çıkacaklarını belirtti. Konsere annesi ile Michael'in çocuklarını da getireceğini ifade eden Jermaine Jackson, “Konserden elde edilecek gelirin bir bölümünü insani yardım örgütlerine vereceğiz” dedi.

Viyana'daki imparatorluk döneminin yazlık malikânesi olarak kullanılan tarihi Schönbrunn Sarayının bahçesinde verilmesi planlanan konserde Michael Jackson'un ününe layık özel bir sahne inşa ettiklerini anlatan organizatör Georg Kindel de, "50 x 25 x 20 metre ebatlarındaki sahneye 'Imperiale' adını verdiklerini ve gerçekten de krallara layık bir sahne olduğunu" söyledi.

Kindel, Michael Jackson anısına verilecek konserde sahne almayı kabul eden starların ücret talep etmediğini ifade ederek, "Sadece yol ve ikamet masraflarını karşılayacağız. Bilet satışından elde edilecek gelirin büyük bir bölümünü de insani yardım örgütlerine vereceğiz" dedi.

Viyana Belediyesi Başkan Yardımcısı Renate Brauner ise kentin tanıtımı ve turizmine büyük katkısı olduğunu düşündüğü Michael Jackson konserine "turizme destek fonundan 600 bin Avro katkıda bulunduklarını" açıkladı.

Brauner, basın toplantısının ardından "Mozart da Michael kadar çok ünlü bir sanatçı" diyerek, Jermaine Jackson'a klasik müziğin ünlü bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart'ın porselenden yapılmış bir büstünü hediye etti.

Konser biletlerinin de izdihamı önlemek amacıyla üç etapta satışa sunulacağını belirten organizatör Kindel, biletlerin 63 ile 500 Avro arasında değişen fiyatlardan satışa sunulacağını söyledi.