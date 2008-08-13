Miaoke karaoke değil playback yapıyormuş

Bird’s Nest (Kuş Yuvası) adlı Olimpiyat stadyumundaki gösterinin müzikal direktörü Çen Qigang’ın yaptığı açıklamaya göre, açılış törenindeki tatlı kız Lin Miaoke, başka bir Çinli kızın sesinin üstüne sadece dudaklarını oynatıyormuş. Sesin gerçek sahibiyse Çen’e göre, ‘Çin ulusunun çıkarları için’ arka planda kalmış.



Zira yetkililer, perde arkasındaki güzel sesli kızın tombul oluşu ve dişlerinin düzgün olmayışından yola çıkarak, bu önemli günde daha iyi görüntü verecek Lin Miaoke’yi sahneye çıkarmaya karar vermişler.



Oysa Lin’in performansından sonra dünyanın tüm gazete ve internet siteleri, kırmızı elbiseli bu küçük güzel yeteneği selamlamıştı. Lin, üç saat süren açılış töreninde, Çin bayrağı stadyuma taşındığı sırada, ‘Anavatana Methiye’ adlı şarkıyı seslendirirken görülüyordu. Çen, durumu, “Sebep ulusal çıkarlardı. Görüntüdeki çocuğun kusursuz bir görünüme sahip olması gerekiyordu. Lin Miaoke bu açıdan mükemmeldi. Ses konusundaysa mükemmel olan Yang Peiyi’ydi. Ekibin her üyesi de bu konuda hemfikir oldu” sözleriyle açıklıyor. (Tempo24)





