T24 LogoT24 Logo
Dünya

Miaoke karaoke değil playback yapıyormuş

2008 Olimpiyat Oyunları’nın görkemli açılış töreninde, güzel sesiyle günün yükselen yıldızı olan küçük şirin Çinli kız, meğerse g&oum

13 Ağustos 2008 03:00

Bird’s Nest (Kuş Yuvası) adlı Olimpiyat stadyumundaki gösterinin müzikal direktörü Çen Qigang’ın yaptığı açıklamaya göre, açılış törenindeki tatlı kız Lin Miaoke, başka bir Çinli kızın sesinin üstüne sadece dudaklarını oynatıyormuş. Sesin gerçek sahibiyse Çen’e göre, ‘Çin ulusunun çıkarları için’ arka planda kalmış.
 
Zira yetkililer, perde arkasındaki güzel sesli kızın tombul oluşu ve dişlerinin düzgün olmayışından yola çıkarak, bu önemli günde daha iyi görüntü verecek Lin Miaoke’yi sahneye çıkarmaya karar vermişler.

Oysa Lin’in performansından sonra dünyanın tüm gazete ve internet siteleri, kırmızı elbiseli bu küçük güzel yeteneği selamlamıştı. Lin, üç saat süren açılış töreninde, Çin bayrağı stadyuma taşındığı sırada, ‘Anavatana Methiye’ adlı şarkıyı seslendirirken görülüyordu. Çen, durumu, “Sebep ulusal çıkarlardı. Görüntüdeki çocuğun kusursuz bir görünüme sahip olması gerekiyordu. Lin Miaoke bu açıdan mükemmeldi. Ses konusundaysa mükemmel olan Yang Peiyi’ydi. Ekibin her üyesi de bu konuda hemfikir oldu” sözleriyle açıklıyor. (Tempo24)


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24