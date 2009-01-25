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Spor

Miami'yi Wade taşıdı

Orlando Magic, Dwyane Wade'in 27 sayı attığı maçta deplasmanda Miami'ye 103-97 mağlup oldu.

25 Ocak 2009 02:00


NBA'de milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu'nun takımı Orlando Magic, Dwyane Wade'in 27 sayı attığı maçta deplasmanda Miami'ye 103-97 mağlup oldu.

NBA'de Hidayet Türkoğlu'nun formasını giydiği Orlando Magic, deplasmanda Miami Heat'e 103-97 yenildi. Hidayet karşılaşmada 18 sayı ile oynadı. Mehmet Okur'un takımı Utah Jazz da, evinde Lebron James'li Cleveland Cavaliers'a 102-97 mağlup oldu. 20 dakika sahada kalan milli basketbolcu karşılaşmayı 4 sayı ile tamamladı.

Orlando, Miami deplasmanında sahadan 103-97 mağlup ayrıldı ve rakibine Şubat 2006’dan bu yana ilk defa kaybetti.

Tüm maç boyunca yalnızca 4 top kaybı yapan Miami'de, Dwyane Wade 27 sayı 8 ribaund 6 asist, Mario Chalmers da 20 sayı 6 asistle oynadılar. İlk beş oyuncularının 4'ü çift haneli skora ulaşan Magic'te ise Dwight Howard 22 sayı 10 ribaundla en etkili isim olurken Hidayet Türkoğlu da 18 sayı 6 ribaund 6 asist üretmelerine karşın sonucu değiştiremediler.

Utah da geceyi yenilgiyle kapadı. Doğunun en güçlü zirve adaylarından Cleveland'ı konuk eden Jazz sahadan 102-97 mağlup ayrıldı. Cavaliers'in süper yıldızı Lebron James 33 sayı 14 ribaund ve 9 asistle triple duble'i kaçırdı ama takımını galibiyete taşıyan isim oldu. Mehmet Okur’un 4 sayıda kaldığı Utah Jazz'da ise Paul Millsap'in 24 sayı 15 ribaundluk çabası yeterli olmadi.

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