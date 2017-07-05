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Spor

Miami'den Chris Bosh'a veda

Bosh'un "1" numaralı forması emekliye ayrılacak

05 Temmuz 2017 13:29

Miami Heat, 2010'dan bu yana kadrosunda bulunan Chris Bosh ile yollarını ayırdığını duyurdu.

BasketDergisi'nde yer alan habere göre; kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sağlık durumu elverişli olmadığı gerekçesiyle geride kalan sezonda forma giyemeyen 33 yaşındaki ABD'li oyuncunun sözleşmesinin sonlandırıldığı bildirildi. Bosh'un "1" numaralı formasının emekliye ayrılacağı kaydedildi.

Bosh, NBA kariyerine 2003'te Toronto Raptors'ta başladı. ABD'li pivot, bu takımda 7 sene forma giydikten sonra 2010'da Miami Heat'e transfer oldu.

Miami Heat ile 2012 ve 2013'te şampiyonluğa ulaşan Bosh, 13 yıllık NBA kariyerinde 11 kez all-star takımına seçildi.

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