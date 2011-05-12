-MIAMI HEAT FİNALDE ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off mücadelesine 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansındaki maçta, Miami Heat sahasında ağırladığı Boston Celtics'i 97-87 yenerek seriyi 4-1 kazandı ve adını konferans finaline yazdırdı. Heat'de Dwyane Wade 34 sayı 10 ribauntla ''double-double'' yaparak sahanın en skorer oyuncusu oldu. Wade-James-Bosh üçlüsünün 81 sayı attığı Heat'de, LeBron James 33 sayı 7 ribauntla oynadı, Chris Bosh 14 sayı, 11 ribauntla ''double-double'' yaptı. Miami Heat, konferans finalinde Chicago Bulls-Atlanta Hawks eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Celtics'de ise en skorer oyuncu 18 sayı atan Ray Allen oldu. Boston ekibinde, Kevin Garnett 15 sayı 11 ribauntla ''double double'' yaptı, Paul Pierce 12, Delonte West 10, Rajon Rondo 6 sayı attı. -THUNDER 3-2 ÖNDE- Batı Konferansındaki maçta ise Oklahoma City Thunder, Memphis Grizzlies'i 99-72 yenerek seride 3-2 öne geçti. Thunder'da Kevin Durant 19 sayı, 7 ribaunt, Daequan Cook 18 sayı, Russell Westbrook 11 sayıyla oynadı. Oklohoma temsilcisinde Serge Ibaka, Nick Collison ve James Harden 9'ar sayı attılar. Memphis'de ise Marc Gason 15, Zach Randolph, Mike Conley ve Darrell Arthur 9'ar sayı kaydettiler. Serinin galibi, Dallas Mavericks ile konferans finalinde karşılaşacak.