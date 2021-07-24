Miami'de çöken binada arama kurtarma çalışmaları bir ay sonra sonlandı; 97 kişi hayatını kaybetti

ABD’de Miami kentinde 24 Haziran’da çöken binada enkaz altında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Binanın çökmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 97 olarak kaydedildi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Florida eyaletinin Miami Dade kentinde çöken 13 katlı binada arama kurtarma çalışmaları 1 ay sonunda sonlandı. Enkaz çevresinde adli tıp görevlileri çalışmaya devam etse de başka bir cesete rastlanmadığı belirtildi.

Binanın çökmesiyle hayatının kaybedenlerin sayısı 97 olarak kayda geçti.

Binanın 24 Haziran’da çökmesinin ardından olayın ilk saatleri dışında canlı kurtarılan olmamıştı.

270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü

Surfside bölge yetkilileri, bina yönetimi ile 2018'de yapılan yazışmalarda, 1981 yapımı binada büyük yapısal hasar bulunduğuna dikkati çekmiş, çatlayan kolonları ve ufalanmaya başlayan betonunda yaklaşık 9 milyon dolarlık tamirat gerektiğini bildirmişti.

Miami Beach'ın kuzeyinde, yaklaşık 5 bin 600 nüfuslu Surfside yerleşkesinde, 24 Haziran'da 13 katlı 270 dairelik lüks kondo binasının yarısı aniden çökmüştü.