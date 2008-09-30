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Bilim / Teknoloji

MI6'nın hassas bilgi içeren fotoğraf makinesi ebay'e düştü!

İngiliz istihbarat servisi MI6'nın, El Kaide zanlıları hakkında hassas bilgiler içeren bir dijital fotoğraf makinesi internette satılığa çıkarıldı.

30 Eylül 2008 03:00

Yerel basında çıkan haberlere göre, e-Bay sitesinde 17 sterline satılan Nikon marka dijital kameranın hafızasında El Kaide üyelerinin adları, parmak izleri ve zanlılara ait kayıtlar, füze ve roketatar resimleri bulunuyor.

Kameranın adı açıklanmayan 28 yaşındaki bir İngiliz tarafından satın alındığı belirtildi.

Hertfordshire polisinden yapılan açıklamada, kameranın ele geçirildiği doğrulandı ve istihbarat servislerinin olayı araştırdığı belirtildi.

İngiltere'de geçen yıl da, 25 milyon kişinin banka hesapları, isim ve adreslerinin yer aldığı bilgisayar disketi ile 600 bin kişinin kişisel verilerinin yer aldığı bir dizüstü bilgisayar kaybedilmişti.

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