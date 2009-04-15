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Dünya

MI5 ve MI6 ajanları deşifre oluyor

15 Nisan 2009 15:39



İngiltere’de gizli servis uzmanı ve yazar Gordon Thomas'ın, İngiliz gizli servisleri MI5 ve MI6 ajanlarını deşifre eden `Secret Wars- One Hundered Years of British Intellegence Inside MI5 and MI6' ( Gizli Savaşlar- MI5 ve MI6 İçerisinde İngiliz İstihbaratının Yüzyılı) adlı kitabı yayınlanacak.

İngiliz iç istihbarat servisi MI5 ve dış istihbarat servisi MI6, gizli servis uzmanı yazar Gordon Thomas'ın bugüne kadar deşifre edilmemiş MI5 ve MI6 ajanlarının isimlerini içeren kitabının yayınlanmasına engel olamadı.

İngiliz Guardian gazetesi, İngiliz gizli servisleri MI5 ile MI6'in, gizli servis uzmanı yazar Gordon Thomas'ın `Secret Wars- One Hundred Years of British Intelligence Inside MI5 and MI6' adlı kitabının Birleşik Krallık'ta yayınlanmaması için başlattığı girişimlerin sonuçsuz kaldığını ve Amerika'da yoğun ilgi gören kitabın, 4 Mayıs'ta baskıya gireceğini yazdı.

Mahkeme, ABD genelinde yayımlanan ve yoğun ilgi gören kitabın dururulması için mahkeme emri çıkartılması yönündeki istemini reddetti. Kitapla ait bazı sayfalar ile gerekli bilgilerin internette rahatlıkla okunabileceği ve satın alınabileceğini belirten gazete, gizli servisler MI5 ve MI6'in kitabın İngiltere'de basımını engellemek amacıyla açtığı davayı kaybettiğini vurguladı.

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