T24 LogoT24 Logo
Dünya
BBC Türkçe

MI5 Başkanı: Rusya, Avrupa ve İngiltere'de iş üzerinde

107 yıllık teşkilat tarihinde ilk kez başkan bir gazeteye söyleşi verdi

01 Kasım 2016 09:43

İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in görevdeki bir başkanı, teşkilatın 107 yıllık tarihinde ilk kez bir gazeteye röportaj vererek, "Rusya tehditini" İngiliz kamuoyu ile paylaştı.

Guardian Gazetesi'ne konuşan MI5'in 54 yaşındaki başkanı Andrew Parker, Rusya'nın birçok sofistike araç kullanarak Birleşik Krallık'ı hedef aldığını açıkladı.

Parker, tüm dikkatlerin Irak Şam İslam Devleti'nde (IŞİD) olduğu bir dönemde, belirli ülkelerin gizli operasyonlarının arttığını, bunların içinde en dikkat çekeninin ise Rusya olduğunu söyledi.

"Rusya, Avrupa'da ve İngiltere'de iş üzerinde" cümlesini kullanan Parker, "MI5 olarak bizim görevimiz de bunun önüne geçmek" dedi.

İngiltere iç istihbarat servisi başkanı, "Rusya tehditi" olarak tanımladığı durumun neleri kapsadığını da Guardian gazetesine açıkladı:

"Rusya, giderek kendini daha fazla "anti-batı" olarak tanımlamaya ve buna uygun hareket etmeye başladı. Bunun emarelerini Ukrayna ve Suriye'de açıkça görebilirsiniz. Ama Rusya'nın görünmeyen alanda siber - tehdit olarak da çok sayıda faaliyeti bulunuyor. Birçok devlet organı aracılığıyla, mevcut dış politikasını agresif bir şekilde yaymaya çalışıyor. Bunu yaparken de, propaganda, ajanlık faaliyetleri ve siber saldırı yöntemlerini kullanıyor"

Rusya'nın İngiltere'de çok sayıda ajanı olduğunu da söyleyen Andrew Parker, bu ajanların, asker sırlardan, endüstri projelerine ve dış politikaya kadar gizli bilgilerin peşinde olduğunu ifade etti.

MI5'in başkanı Andrew Parker, İngiltere'deki "radikal İslamcı faaliyetlere" ilişkin de rakamlar açıkladı.

Parker, son 3 yılda ülke çapında toplam 12 saldırı girişiminin önlendiğini söyleyerek, "'İngiltere'de 3 bine yakın şiddet yanlısı radikal islamcı bulunuyor. Bunların çoğu da İngiliz vatandaşı" dedi.

İngiltere iç istihbarat servisinin başkanı olan Parker, önümüzdeki yıllarda teşkilata daha fazla "etnik kökenli" çalışan alınacağını da açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, artan siber saldırı tehditi karşısında kurulacak bir savunma programı için 2 milyar pound'a yakın bir ödenek oluşturduklarını açıklamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MI5Anrew ParkerGazetesiAndrew Parker RusyaBirleşik KrallıkIrakDevletiRusyaAvrupaParkerGuardianBununUkraynaSuriyeAma RusyaBirçokBunuAndrew ParkerPutin HalepBoris JohnsonBunlarınMaliye Bakanı Philip Hammond

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24