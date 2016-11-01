MI5 Başkanı: Rusya, Avrupa ve İngiltere'de iş üzerinde

İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in görevdeki bir başkanı, teşkilatın 107 yıllık tarihinde ilk kez bir gazeteye röportaj vererek, "Rusya tehditini" İngiliz kamuoyu ile paylaştı.

Guardian Gazetesi'ne konuşan MI5'in 54 yaşındaki başkanı Andrew Parker, Rusya'nın birçok sofistike araç kullanarak Birleşik Krallık'ı hedef aldığını açıkladı.

Parker, tüm dikkatlerin Irak Şam İslam Devleti'nde (IŞİD) olduğu bir dönemde, belirli ülkelerin gizli operasyonlarının arttığını, bunların içinde en dikkat çekeninin ise Rusya olduğunu söyledi.

"Rusya, Avrupa'da ve İngiltere'de iş üzerinde" cümlesini kullanan Parker, "MI5 olarak bizim görevimiz de bunun önüne geçmek" dedi.

İngiltere iç istihbarat servisi başkanı, "Rusya tehditi" olarak tanımladığı durumun neleri kapsadığını da Guardian gazetesine açıkladı:

"Rusya, giderek kendini daha fazla "anti-batı" olarak tanımlamaya ve buna uygun hareket etmeye başladı. Bunun emarelerini Ukrayna ve Suriye'de açıkça görebilirsiniz. Ama Rusya'nın görünmeyen alanda siber - tehdit olarak da çok sayıda faaliyeti bulunuyor. Birçok devlet organı aracılığıyla, mevcut dış politikasını agresif bir şekilde yaymaya çalışıyor. Bunu yaparken de, propaganda, ajanlık faaliyetleri ve siber saldırı yöntemlerini kullanıyor"

Rusya'nın İngiltere'de çok sayıda ajanı olduğunu da söyleyen Andrew Parker, bu ajanların, asker sırlardan, endüstri projelerine ve dış politikaya kadar gizli bilgilerin peşinde olduğunu ifade etti.

MI5'in başkanı Andrew Parker, İngiltere'deki "radikal İslamcı faaliyetlere" ilişkin de rakamlar açıkladı.

Parker, son 3 yılda ülke çapında toplam 12 saldırı girişiminin önlendiğini söyleyerek, "'İngiltere'de 3 bine yakın şiddet yanlısı radikal islamcı bulunuyor. Bunların çoğu da İngiliz vatandaşı" dedi.

İngiltere iç istihbarat servisinin başkanı olan Parker, önümüzdeki yıllarda teşkilata daha fazla "etnik kökenli" çalışan alınacağını da açıkladı.

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, artan siber saldırı tehditi karşısında kurulacak bir savunma programı için 2 milyar pound'a yakın bir ödenek oluşturduklarını açıklamıştı.