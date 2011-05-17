MHP'yi izleyen araç kimin?

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bir araba MHP’nin etrafında dolaşıyor. Güvenlik kameralarının almadığı kör noktada duruyor” diyerek ortam dinlemesi şüphesini dile getirdi.

Önder Yılmaz'ın Milliyet gazetesinde yayımlanan (17 Mayıs 2011) haberi şöyle:







Kaset skandallarıyla sarsılan MHP, ortam dinlemesi yapıldığı şüphesiyle parti genel merkezi etrafında dolaşan şüpheli aracın peşine düştü. MHP Genel Sekreteri Paçacı da 3 gün önce MHP Genel Merkezi’ne bir taksici tarafından ihbar yapıldığını, taksicinin, içinde elektronik cihazların bulunduğu bir araçtan söz ettiğini, aracın telefon görüşmesinin hemen ardından bulunduğu yerden ayrıldığını söyledi. Paçacı, “Ortam dinlemesi ablukasına alındığımız kanaatindeyiz. Bunu devletin birimleri aydınlatmalı” diye konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a “Başbakansın bunu bulacaksın” diye seslendi.

Plakası belirlendi

MHP yönetimi, MHP Genel Merkez Binası’nı gözetleyen Crysler Voyager marka siyah aracın izini sürüyor. Parti yönetiminin yaptırdığı araştırmada aracın plakasının 34 TS 6558 olduğu belirlendi. Söz konusu plakalı aracın İstanbul’a kayıtlı ve “Beyaz Şahin” olduğu ortaya çıktı.

Daha önce de Genel Merkez çevresinde görülen araç, son olarak 13 Mayıs Cuma günü yine, bina karşısında bulunan ve haftanın bir günü pazar yeri olarak kullanılan otoparka geldi. Ancak görevliler araçtan kuşkulandı. Kuşkuya, otoparkı gören iki ayrı güvenlik kamerasının da görmediği “kör noktaya” park etmesi yol açtı. Bu nokta, binada çalışanların büyük çoğunluğu tarafından bile bilinmiyordu. Sabah 08.30’da gelen araç, güvenlik personelinin fark etmesi ve kontrol etmek istemesi üzerine 09.12’da otoparktan uzaklaştı. Parti görevlileri, aracın içinde bir kişinin bulunduğunu tespit etti. Ancak bu kişinin görüntüsü alınamadı. Aracın görüntüsü ise otoparka girerken ve çıkarken çekilebildi.

Söz konusu otopark, telekulak skandallarının ilk gündeme geldiği dönemde de bazı şüpheli araçların görülmesi üzerine, yaklaşık bir yıl önce de detaylı bir denetim gerçekleştirilmişti. MHP’nin avukatı Hamit Kocabey, Milliyet’e sahte plakalı aracın Cryaisler Voyager olduğunu belirtirken, “içinde siyah bir perde çekili. İçindeki kişi fotoğraflanmaya çalışıldı ama perdeyi çekerek kamufle etmeyi başardı. Bu aracın MHP’li yöneticilerin istifasına yol açan kasetlerin çekildiği evlerin çevresinde de görüldüğü biliniyor. Ortam dinlemesi yapıyorlar. Bu arabalarda teknolojik alt yapı var. Kimin tarafından yapıldığını devlet aydınlatmalı” dedi.

Dosya savcılıkta

Bu arada Bahçeli, MHP’li yöneticilerin kasetlerinin internet üzerinden kamuoyuna yayılmasından sorumlu tuttuğu ve domain ücretini kredi kartından ödediğini öne sürdüğü Ak Parti Küçükçekmece Belediye Meclis Üyesi İş Adamı Faruk Bayındır’a ait belgeleri dosya halinde Savcılığa sundu.

Avukat Kocabey, dosyada Bayındır’ın kredi kartı ekstreleri ve www.farkliulkuculuk.com internet adresiyle ilişkilerini ortaya koyan yazışmaların bulunduğunu kaydetti. Kaset skandallarıyla ilgili olarak ilk işlemlerin Almanya’dan yapıldığını savunan Bahçeli, “bu internet yayınları Frankfurt’ta kuruluyor, ABD’ye gidiyor. Oralarda bir takım kurgulamalarla Türkiye’ye servis ediliyor” diye konuştu.