-MHP'YE KATILDILAR ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - İstanbul Bağımsız Milletvekili Murat Başesgioğlu, Antalya Bağımsız Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklı, emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi MHP'ye katıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Ankara Anadolu Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ''2011 Seçim Beyannamesi'' tanıtım toplantısının ardından partiye katılanlara rozetlerini taktı. İstanbul Bağımsız Milletvekili Murat Başesgioğlu, Antalya Bağımsız Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklı, emekli Korgeneral Engin Alan'ın yanında, eski bakanlardan Bahattin Şeker, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, eski Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi partiye katıldı.