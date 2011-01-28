T24 LogoT24 Logo
Politika

MHP'YE KATILDILAR ANKARA (A.A)

28 Ocak 2011 19:58

-MHP'YE KATILDILAR ANKARA (A.A) - 28.01.2011 - İstanbul Bağımsız Milletvekili Murat Başesgioğlu, Antalya Bağımsız Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklı, emekli Korgeneral Engin Alan'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi MHP'ye katıldı.  MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Ankara Anadolu Gösteri Merkezi'nde düzenlenen ''2011 Seçim Beyannamesi'' tanıtım toplantısının ardından partiye katılanlara rozetlerini taktı.  İstanbul Bağımsız Milletvekili Murat Başesgioğlu, Antalya Bağımsız Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, eski Milli Futbolcu Saffet Sancaklı, emekli Korgeneral Engin Alan'ın yanında, eski bakanlardan Bahattin Şeker, eski Türk Tarih Kurumu Başkanı Yusuf Halaçoğlu, eski Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Ümit Özdağ'ın da aralarında bulunduğu 19 kişi partiye katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24