MHP'ye göre yaşananların sorumlusu AKP

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Başbakan'a hodri meydan

'Arınç sarhoş taklidi yaptı'

Vural, beraberinde Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu, Giresun Milletvekili Murat Özkan ve Mersin Milletvekili Behiç Çelik ile birlikte basın toplantısı düzenledi.Oktay Vural, "Sayın Başbakan Türkiye Cumhuriyeti başbakanı olarak namuslu ve dürüst ol. MHP ve milliyetçiliğe düşmanlığını yalanlarla grup toplantılarında bu şekilde ifade etmenin cevabını bu şekilde veririz. Herkes haddini bilmelidir. Sayın başbakanın yalanlarıyla bu ülke yönetilmez bu ülkenin itibarı kayboluyor" dedi."Sen kimsin bizim milliyetçiliğimize dil uzatacak. Partinin milletvekillerini götürüp 4 bohçaya dağıtıyorsun da, her birisinde var Hristiyan demokratlar arasına giriyorsun, Avrupa Liberal Demoratlara giriyorsun,Avrupa Halk grubuna giriyorsun. Avrupa demokratları arasına giriyorsun senin iki tane asil üyen var utanmadan sıkılmadan MHP milletvekillerine dil uzatıyorsun" diyen Vural, "Biz devletimizi milletimizi dışarıda temsil etmeyi bilen milletvekilleriyiz. Biz sizin gibi devletimizi ve milletimizi Avrupa Parlamenterler nezdinde şikayet eden, kapalı kapılar ardında bu şikayetleri eden insanlardan değiliz. Biz kalkıp bizi süpürmeyin sifonu çekmeyin diyen insanlardan değiliz. Biz bu milletin onurunu korumayı biliriz. Bize teşekkür etmesi gereken bir başbakan bu nasıl milliyetçilik diye soruyor ben size soruyorum bu nasıl izandır?" ifadelerini kullandı.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı düelloya davet eden Vural, "Bu kadar mı siyaset alçalması lazım, bu kadar mı yalanın ipine sarılacak. Hodri meydan Madem Tuğrul ve Ertuğrul Beyi'n adını andın gel basının önünde iki milletvekilimizle tartış. Başbakanı milletvekillerimiz ve Türk Milletinden özür dilemeyi davet ediyoruz" dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Şandır da, "Bu olayların sorumlusu AKP grubudur başbakan yardımcısı Bülent Arınç'tır, AKP grup başkan vekil Bekir Bozdağ'dır. AKP grubudur ve çok doğrudan sayın Başbakan'dır. Meclisi yöneten meclis başkanı Güldal Mumcu odasına geçtiğinde Bülent Arınç yüksek bir ses tonuyla makamında Güldal Mumcu'nun odasında kendi ifadesiyle sen nasıl yönetiyorsun sarhoşa nasıl müsaade ediyorsun diye sözlü saldırıda bulunmuştur" dedi.Şandır, "O sözünü bitirmeden grup başkan vekili Mustafa Elitaş başkanın üzerine yürümüş araya Murat Özkan girip bir fiili saldırıyı önlemiştir. Biz milletvekilleri olarak başkanın 5 dakikalık aranın bitmesini beklerken yarım saatlik bir gecikme olunca başkanın odasına geçtik. Baktık ki gerçekten bir hakaret yaşanmış Başkan Vekili oturuma devam edemeyeceğini hakarete uğradığını söylüyor. Biz bunu yürütmenin yasamaya müdahalesi siyasi iktidarın saldırısı olarak değerlendirdik" ifadelerini kullandı.Şandır ayrıca, "Sayın Başbakan Osman Durmuş'un bir beyanı bahane ederek söz istedi. Kullandığı kelimeler tamamen hakaret. TCK ilgili maddelerine göre tamamen suç teşkil eden sözlerle Osman Durmuş'a ve grubumuza hakaret etti. Öfkeli bir ses tonuyla bize dönerek, izansız, terbiyesiz gibi lafları kullanarak bir başbakana yakışmaz, sağlıklı bir ruh halinin eseri olmayan kelimelerle maalesef genel kurulu kendi grubunu MHP grubunun üzerine saldırttı. Dünkü saldırının sorumlusu AKP grubudur. Tahrikçisi başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ve orada AKP grubundan 100 den fazla milletvekili sıralarından kalkarak MHP grubuna saldırmışlardır. MHP milletvekilleri onlara saldırıda bulunmamıştır. Sayın Başbakan'ın ruh sağlığından endişe ediyoruz. Bu ruh sağlığıyla bu ülkeyi yönetmesi, bu ülkenin geleceğini tehdit ve tehlike altına atmaktadır" diye konuştu.Giresun Milletvekili ve MHP'li Katip Üye Murat Özkan da dün (2 Şubat 2010) yaşanan olaylara şahit olduğunu ve bunun millete aktarılması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.Özkan, Genel Kurul'daki kavganın yaşanmasının ardından oturumu kapatan Güldal Mumcu ile Meclis Başkanlığı çalışma odasında, sükuneti nasıl sağlayacaklarını konuştuklarını söyledi. Bu sırada odaya Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın girdiğini belirten Özkan, "Meclis Başkanvekili'ne aynı zamanda bir hanıma karşı söylenmesi mümkün olmayan tavırlarla 'Meclisi nasıl yönetiyorsun? Sarhoşlara nasıl söz verirsin?' dedi ve sarhoş taklidi yapmaya başladı. Ben hayretler içinde izledim. Meclis Başkanvekilimize karşı sözlü saldırıda bulundu. Arınç'ın ayrılmasıyla birlikte içeriye aynı hışımla Sayın Elitaş girdi ve aynı şekilde hakaretvari davrandı. Bende kendini saygılı olmaya davet ettim. Bana, 'Biz ikimiz konuşuyoruz, üçüncü kişiye (bilmem ne) düşer. Sen sus oğlum' dedi" dedi.Özkan, bu olaylara şahit olmaktan üzüntü duyduğunu ifade etti.MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da böyle bir devlet yönetimi anlayışı olamayacağını belirterek, "Başbakan, Meclis Başkanı'na, 'Sen mi susturacaksın ben mi susturayım' derse, Başbakan Yardımcısı da oda basar" dedi.