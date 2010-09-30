MHP'ye Ani Harabeleri'nde namaz izni çıktı

T24- Kars MHP İl Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ani Harabeleri'nde cuma namazı kılmalarına izin verdiğini açıkladı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve 40 il başkanının 1 Ekim’de Ani Harabelerindeki Büyük Katedral olarak bilinen Fethiye Camisinde Cuma namazı kılmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin çıktı.



Kars’a 45 kilometre uzaklıkta Türkiye- Ermenistan sınırında bulunan Ocaklı Köyü'ndeki Ani Harabeleri'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve 40 il başkanının Cuma namazı kılması için yapılan başvuruya, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin verildiği açıklandı. Fethiye Camisi'nde TBMM’nin açılacağı 1 Ekim günü Cuma namazı kılacaklarını söyleyen MHP İl Başkanı Oktay Aktaş, camideki hazırlıkların bugün tamamlanacağını bildirdi.



Başkan Oktay Aktaş “Kültür ve Turizm Bakanlığın, Fethiye Camide namaz kılınması için verdiği gerekli izin belgesini Valilik'ten aldım. Alparslan, 16 Ağustos 1064 Pazartesi günü Ani’yi fethetti. Dört gün sonra Katedraldeki haçı indirerek ilk Cuma namazını kıldı. Biz de 946 yıl sonra Ani’de Cuma Namazı kılacağız. Hutbe için ses düzeni, mimber, halıfılerksler hazır” diye konuştu.



Öte yandan Ani’deki Fethiye Camisinde kılınacak Cuma namazına Iğdır, Kars, Ağrı, Erzurum, Ardahan ve komşu Nahcivan’dan çok sayıda vatandaşın katılması bekleniyor.



MHP Kars İl Başkanı Aktaş, 5 bin kişinin namaz kılması için hazırlık yaptıklarını söyledi. Genel Başkan Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural ve Genel Sekreter Cihan Paçacı yarın sabah tarifeli uçakla Kars'a hareket edecek. Bu aynı zamanda MHP'nin Kars, Ardahan ve Iğdır'ı kapsayan bir seçim gezisi de olacak.



