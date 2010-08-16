-MHP'YE ''AK PARTİ'NİN UYDU FREKANSI''NI VERDİLER ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Türksat'ın ''hatalı'' frekans tahsis etmesi dolayısıyla AK Parti'nin Antalya, MHP'nin de Adana mitinglerinden birisinin yayını yapılamayacaktı. Edinilen bilgiye göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 7 Ağustos Cumartesi günü Adana Akçatekir'deki konuşmasının canlı olarak izlenebilmesi için ayarlanan uydu frekans bilgileri, MHP Adana İl Başkanlığı tarafından 6 Ağustos'da MHP Genel Merkezi'ne bildirildi. MHP Basın Bürosu da canlı yayın parametrelerini Saat 20.50'de ulusal basına duyurdu. Bir gazeteci ise duyurunun ardından MHP Genel Merkezi'ni arayarak, Bahçeli'nin kullanacağı belirtilen uydu frekans parametrelerinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı gün ve aynı saatte Antalya'da yapacağı mitingin canlı yayın parametreleri ile aynı olduğu uyarısında bulundu. TÜRKSAT ile bağlantıya geçen MHP yetkilileri, ''Evet, biz de yanlışlık yaptığımızı fark ettik. Türksat 3A uydusu 11155 downlink frekansı aylar öncesinden Başbakanın programları için tahsis edildi'' yanıtı ile karşılaştı. Ardından TÜRKSAT, MHP'ye 11168 downlink frekansını tahsis etti ve iki miting de uydu üzerinden başarılı bir şekilde yayınlandı. MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, konuyla ilgili olarak AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''Hükümet, bürokrasiyi korkutarak hukuksuz bir takım uygulamalar yapıyor'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ağustos'ta Çorum'a gideceğini belirten Paçacı, günler öncesinden ildeki tüm reklam panolarının ''kapatılarak'' AK Parti mitingine davet metinlerinin yerleştirildiğini iddia etti. YSK'ya yaptıkları itirazın kabul edilmesine rağmen reklamların hala yerinde olduğunu anlatan Paçacı, Osman Durmuş başkanlığındaki bir heyetin konuyla ilgili olarak çalışma başlattığını söyledi. Paçacı, hükümetin, gücünü kullanarak haksız rekabet ortamı oluşturduğunu öne sürdü.