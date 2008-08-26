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Politika

MHP'ye 3 bin kişilik transfer

MHP Kayseri İl Teşkilatı'na Demokrat Parti'den 3 bin kişi katıldı. Yeni üyelere rozetlerini MHP lideri Bahçeli takacak

26 Ağustos 2008 03:00

MHP Kayseri İl Başkanı Süleyman Korkmaz, Demokrat Parti'den 3 bin kişinin partilerine katıldığını, yeni üyelere 29 Ağustos'ta MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli'nin de hazır bulunacağı törende rozet takılacağını söyledi.

MHP'nin Sahabiye Mahallesi Otağ Sokak'ta yaptırdığı 7 katlı binasının açılışının da 29 Ağustos'ta gerçekleştireceğini belirten İl Başkanı Süleyman Korkmaz, "DP'den başta GİK üyesi, milletvekili adayı ve eski il başkanı Mustafa Eraslan olmak üzere bir çok ilçe ve belediye başkanının da aralarında bulunduğu 3 bin kişi partimize üye kayıtlarını yaptırdı. Yeni üyelerimiz, genel başkanımızın da katılacağı törende rozet takacak" dedi.

Korkmaz, MHP lideri devlet Bahçeli'nin 29 Ağustos cuma günü saat 15.00'de Kayseri'ye geleceğini, parti binasının açılışı ve yeni üyeler için düzenlenen törenden sonra Erciyes Üniversitesi'ndeki Mustafa Eraslan Çocuk Hastanesi ile Eras Koleji'nin açılışınının ardından aynı gün Kırıkkale'de saat 20.00'de düzenlenecek etkinlik için kentten ayrılacağını söyledi. MHP İl Başkanı, 7 katlı yeni binanın 1.5 milyon YTL'ye mal olduğunu sözlerine ekledi.

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