MHP'nin ‘teşekkür' listesinde yer alan Yeniçağ yazarı: Nagehan Alçı ile aynı listede olmayı asla hak etmedim

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran'da yapılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine giden süreçte kendisi ve partisine "iftira attığını" ileri sürdüğü 70 isim arasında yer almasıyla ilgili olarak bir yazı kaleme aldı.

Gazeteci Nagehan Alçı’nın da aynı listede yer almasına tepki gösteren Uğuroğlu, "Yayınladığınız bu anti demokratik metinde bana çok ağır bir hakarette bulunduğunuzun bilmem farkında mısınız? Farkına vardığınızı hiç sanmıyorum. 49 yıllık meslek hayatım boyunca bana hiç kimse bu hakareti yapmadı, yapamazdı. Maalesef siz yaptınız. İlan metninde uyduruk isnatlarınızın ve iftiralarınızın tamamını reddediyor ve hukuki haklarımı saklı tutuyorum ama, Nagehan Alçı ile aynı listede olmayı asla hak etmedim” dedi.

TIKLAYIN - Bahçeli, 70 ismi tek tek yazdı: Sayısız iftiranıza teşekkür ederim!

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ironik bir ifadeyle ‘TEŞEKKÜR MESAJI’ başlığını koyduğu bir ilanda “Aşağıdaki isimleri yazılmış zevat-ı muteber (!) aylar süren yoğun ve yorucu bir iftira kampanyasından yüzlerinin akıyla çıktılar (!). Allah var ya, partimizi yılmadan kötülediler. Yüksünmeden ithamlarını sıraladılar. Yorulmaksızın MHP husumetini derinleştirdiler. Kendilerine çok şey borçluyuz (!). Yaptıklarını, yazdıklarını, yıktıklarını, yorumlarını hiç unutmayacağız” ifadelerini kullanmış ve 70 gazetecinin ismini liste halinde yayınlamıştı.

"49 yıllık meslek hayatım boyunca bana hiç kimse bu hakareti yapmadı, yapamazdı"

Listede ismi yer alan Yeniçağ yazarı Uğuroğlu, gazetenin bugünkü nüshasında şunları kaleme aldı:

“49 yıl şerefimle, onurumla mesleğimin etik kuralları ile gazetecilik yaptım, yapmaya da devam edeceğim.

Önce "TEŞEKKÜR MESAJI" başlığına yanıt vereyim.

Bir şey değil.

"İftira, itham, isnat" alt başlığına yanıt vereyim.

İtham: Suçlama (Türk Dil Kurumu-TDK)

- Evet, yaptım.

İsnat: Bir düşünceyi, bir konuyu bir kişi veya sebebe dayandırma, yükleme, atfetme. (TDK)

- Evet, yaptım.

İftira: Bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan

- Hayır, asla yapmadım. Eğer yapsaydım, o yazıma açıklama veya tekzip gönderirlerdi.

Gazetelere ilan olarak verilen ve sosyal medyaya yüklenen bu metinde imza Milliyetçi Hareket Partisi'nin, fotoğraf ise Devlet Bahçeli'nin.

Bu yanıtımda tabii ki Devlet Bahçeli'yi muhatap alacağım.

Bu seçimlerin yeni sesleniş tarzı ile diyeyim ki, bana bak Bahçeli:

Yayınladığınız bu anti demokratik metinde bana çok ağır bir hakarette bulunduğunuzun bilmem farkında mısınız?

Farkına vardığınızı hiç sanmıyorum.

49 yıllık meslek hayatım boyunca bana hiç kimse bu hakareti yapmadı, yapamazdı.

Maalesef siz yaptınız.

İlan metninde uyduruk isnatlarınızın ve iftiralarınızın tamamını reddediyor ve hukuki haklarımı saklı tutuyorum ama,

Nagehan Alçı ile aynı listede olmayı asla hak etmedim.

Alçı ile aynı listeye koyarak bana ettiğiniz hakareti şiddetle reddediyorum.

Yazdıklarınızın hiç biri umurumda değil ama onurla yaptığım mesleğim açısından o kadınla aynı listede bulunmaktan dolayı çok utanıyorum.

Ve öneride bulunuyorum.

Bir ilan daha yayınlayın ve bu hakaretiniz için benden özür dileyin.”