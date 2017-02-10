MHP'nin referandum sloganı: Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz var, onun için evet

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum kampanyası için, "Biz gidip 'evet'i anlatmazsak kimse 'evet' demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın" dedi. Bahçeli, anayasa değişikliği referandumu kampanyasında kullanacakları sloganın belli olduğunu söyledi. MHP'nin sloganı, "Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için Evet" olacak.

Partisinin 48'inci kuruluş yıl dönümünde gazeteciler ile bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Al Jazeera'dan Gonca Şenay'ın haberinde öne çıkan başlıklar şöyle:

Erken seçim: Evet de, hayır da olsa başka senaryolar üzerinden Türkiye'yi seçime götürme çok ciddiye alınır bir yaklaşım olmaz. Türkiye’yi senaryolara kurban etmemek lazım.

Referandum kampanyası: Biz gidip 'evet'i anlatmazsak kimse 'evet' demez. Karar verdiğin bir şeyi yapacaksın.

MHP'nin seçim sloganı: Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için Evet.

MHP'ye bakanlık iddiası: Öyle bir teklif MHP'ye yapılamaz. Yapılırsa karşılık alır. MHP'nin de öyle bir talebi olmaz.

Ahmet Türk'e randevu: Tahliye edilmiş olmasından memnuniyet duydum. Biz 2007 yılında TBMM'ye girdiğimizde orada birçok siyasi parti vardı. Sayın Aysel Tuğluk hanımefendi ve Sayın Ahmet Türk bizim bulunduğumuz bölüme gelerek hayırlı olsun temennilerinde bulundular. Farklı ideoloji de olsa, siyasette bunlar güzel şeyler. Çatışma ortamı da olsa insanlığı heba etmemek lazım. Böyle bir randevu talebi gelmedi. Olursa niye randevu vermeyelim?

Dolar bozdurma çağrısı: Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir öneri yapmadan önce bir miktar dolarım vardı, bozdurdum. Hepsi 1050 dolardı, o gün 3 bin küsur lira yapıyordu. O para da hala çekmecemde duruyor. Kur çok düşüktü. İhtiyacım yoktu ama herhalde bir dolar alerjisi oldu, elden çıksın dedim.