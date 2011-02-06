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Politika

MHP'NİN MECLİS TARİHİ KİTAPLAŞTIRILDI TBMM (A.A)

06 Şubat 2011 13:03

-MHP'NİN MECLİS TARİHİ KİTAPLAŞTIRILDI TBMM (A.A) - 06.02.2011 - Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nden (CMKP) bugünkü Milliyetçi Hareket Partisi'ne (MHP) kadar uzanan süreç bir kitapta toplandı.   MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla hayata geçirilen çalışmanın koordinatörlüğünü Grup Başkanvekilleri Oktay Vural ve Mehmet Şandır ile Genel Başkan Yardımcısı İsmet Büyükataman yaptı. Kitap MHP Grup Amiri Hüseyin Hüsnü Uğur tarafından hazırlandı. Uğur, bazı şeylerin unutulmaması ve geleceğe aktarılmasının şart olduğunu söyledi. Kitabın, Genel Başkan Bahçeli'nin talimatıyla, MHP'nin geçmişinin unutulmaması ve gelecek nesillerin yararlanabilmesi amacıyla hazırlandığını anlatan Uğur, ''partinin tarihine tanıklık etmiş büyüklerin bilgilerinden de faydalandıklarını'' ifade etti. Büyük Önder Atatürk, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ve Genel Başkan Bahçeli'nin büyük boyutlu fotoğraflarının yer aldığı kitapta, CKMP'den başlayıp MHP'ye kadar uzanan süreçte görev yapan milletvekilleri ve senatörlerin özgeçmişleri yer alıyor.  Bahçeli, kitaba yazdığı önsözde, ''Milliyetçi Hareket''in siyasi tarihi hakkında kapsamlı bilgiler vererek,  ''Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşımızı yönetmiş, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş temellerini atmış ve Mustafa Kemal Atatürk'ün 'en büyük eserimdir' dediği bir kurumdur'' ifadesini kullanıyor.  -TÜRKEŞ'İN YAŞAMI- Alparslan Türkeş'in yaşamı ile siyasi çalışmalarına da yer verilen kitapta, partinin CKMP'den MHP'ye dönüşmesine kadar geçen süreçte yaşananlar ve kurultaylar hakkında bilgiler bulunuyor.  Kitapta, partinin tarihine ait önemli olaylar fotoğraflarla anlatılıyor. Türkeş'in, 12 Eylül 1980 darbesinin ardından Mamak Askeri Cezaevine götürülme anı ile 1969'da CKMP adının MHP'ye dönüştürüldüğü Adana Kurultayı'nda konuşma yaparken çekilmiş fotoğrafları da kitapta yer alıyor. Partinin tarihi boyunca girdiği seçimler, bu seçimlerde aldığı oy oranı, çıkardığı milletvekili sayısına kadar detaylı bilgilerin yer aldığı kitapta, çeşitli yasama dönemlerinde MHP'ye katılan milletvekillerinin özgeçmişleri de bulunuyor. 

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