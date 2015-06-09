‘MHP’nin koalisyon için iki şartı var’

MHP, koalisyon temasları sürecinde yol haritasını belirledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim gecesi yaptığı konuşmada, iki ayrı koalisyon ihtimalini ortaya koymuş ve kendilerinin anamuhalefet partisi olabileceklerini söylemişti. Parti yöneticilerinin yaptığı değerlendirmelerde, koalisyon aritmetiklerine kapının tamamen kapalı olmadığı ortaya çıktı.

Davutoğlu’na randevu

Hürriyet'ten Umut Erdem'in haberine göre MHP, hükümet kurma görevinin Başbakan Ahmet Davutoğlu’na verilmesinin ardından, görüşme talebi gelmesi durumunda randevu verecek. Davutoğlu ile Bahçeli’nin görüşmesinde ise partinin kırmızı çizgileri hatırlatılacak. MHP kırmızı çizgileri olarak şunları ifade edecek:

Başkanlık sistemi ısrarından vazgeçilsin, parlamenter sistemle devam edilsin.

Yeni anayasa çalışmaları devam edecekse, Türk kimliği ve üniter yapı ile ilgili herhangi bir değişiklik önerisi getirilmesin.

‘Çözüm Süreci’ olarak bilinen süreçten, terörün siyasi uzantılarına alan kazandırmaktan başka bir işe yaramadığı ve ülkenin bekası için vazgeçilsin.

Siyasette şeffaf ve temiz bir yönetim oluşturulması için adı şaibeye karışan kimse, yeni formüller içinde yer almasın. Yolsuzluk iddialarının üzerine gidilsin.

Kapılar kapanmadı

Ülkenin siyasi bir kaos içine girmemesi, ekonomik bir kriz yaşanmaması için gerektiğinde kırmızı çizgiler korunarak, görüşmelerin devam ettirilebileceği bildirildi. MHP yöneticileri, “Yapılan konuşma, kapıyı kapatan bir konuşma değil, olabilecek bir koalisyonun çerçevesini çizen bir konuşma idi” yorumunu yapıyor. Türkiye’nin normalleşmesi gerektiği vurgulanırken, seçmenin özellikle başkanlık sistemi konusundaki mesajının doğru okunması gerektiği ifade ediliyor. MHP, konuyu Başkanlık Divanı ve MYK’da da detaylı olarak ele alacak. Seçime ilişkin ilk değerlendirmelerde, “Siyasi mühendislik yapılarak HDP Meclis’e getirildi, medya yoğun destek verdi. Bunun sonuçlarının görülmesi için biraz beklemekte fayda var” görüşleri belirtildi. MHP’de koalisyon ya da seçim için en önemli kriter ise ‘Ülkenin sıkıntıya girmemesi’ olarak belirlendi.