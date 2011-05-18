MHP'nin 'kaset'li adayları hala listede

T24

İSİMLERİ LİSTEDE DURAN ADAYLAR:



MHP’deki kaset skandalları, 4 milletvekili adayının istifasına neden olmuş, kasedi olduğu iddia edilen 6 kurmaya ise Devlet Bahçeli sahip çıkmıştı.Bahçeli ‘bu isimler istifa etse dahi kabul etmeyeceğim” derken, partiden ve milletvekilliği adaylıklarından istifa eden 4 kişinin YSK’nın kesin listesindeki isimlerinin durduğu görüldü.MHP, adaylıktan çekilen isimlerin yerine yeni aday bildirilmemiş, alt sıralardaki isimlerin öne kaydırılacağı açıklanmıştı.Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinde yayınlanan kesinleşmiş aday listelerinde, adaylıktan çekildiği söylenen isimlerin halen silinmeden durduğu görülüyor.Akıllara da, Yüksek Seçim Kurulu istifalardan sonra listeyi güncellemeyi ihmal mi etti, 4 MHP'linin ‘adaylıktan çekildik’ dilekçesi sadece kamuoyuna dönük bir mesaj mıydı ya da istifalar YSK'ya ulaşmadı mı? soruları geliyor.Adana 1. sıra Milletvekili adayı Recai YıldırımKırşehir 1. sıra milletvekili adayı Metin Çobanoğluİstanbul 1. Bölge ikinci sıradan Bülent Didinmezİstanbul 3. Bölge dördüncü sıradan İhsan Barutçu