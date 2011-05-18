MHP'nin 'kaset'li adayları hala listede

T24 - Kaset skandalı nedeniyle MHP’den ve milletvekilliği adaylıklarından istifa eden 4 kişinin, YSK’nın kesin listesindeki isimleri hala duruyor.
MHP’deki kaset skandalları, 4 milletvekili adayının istifasına neden olmuş, kasedi olduğu iddia edilen 6 kurmaya ise Devlet Bahçeli sahip çıkmıştı.
Bahçeli ‘bu isimler istifa etse dahi kabul etmeyeceğim” derken, partiden ve milletvekilliği adaylıklarından istifa eden 4 kişinin YSK’nın kesin listesindeki isimlerinin durduğu görüldü.
MHP, adaylıktan çekilen isimlerin yerine yeni aday bildirilmemiş, alt sıralardaki isimlerin öne kaydırılacağı açıklanmıştı.
Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesinde yayınlanan kesinleşmiş aday listelerinde, adaylıktan çekildiği söylenen isimlerin halen silinmeden durduğu görülüyor.
Akıllara da, Yüksek Seçim Kurulu istifalardan sonra listeyi güncellemeyi ihmal mi etti, 4 MHP'linin ‘adaylıktan çekildik’ dilekçesi sadece kamuoyuna dönük bir mesaj mıydı ya da istifalar YSK'ya ulaşmadı mı? soruları geliyor. İSİMLERİ LİSTEDE DURAN ADAYLAR:
Adana 1. sıra Milletvekili adayı Recai Yıldırım
Kırşehir 1. sıra milletvekili adayı Metin Çobanoğlu
İstanbul 1. Bölge ikinci sıradan Bülent Didinmez
İstanbul 3. Bölge dördüncü sıradan İhsan Barutçu