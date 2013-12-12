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MHP'nin İstanbul adayı, Gezi tweetlerini gizledi

MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Acar, Gezi direnişine Twitter'dan destek vermişti

12 Aralık 2013 00:48

MHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Acar'ın Twitter hesabındaki tüm mesajları gizlendi. İl Başkanı Abdurrahman Başkan, dün Acar'ın Gezi Parkı eylemleri sırasında attığı tweet'lerle ilgili, "Gezici demek insafsızlıktır" açıklaması yapmıştı.
MHP'nin İstanbul il başkanı Abdurrahman Başkan, katıldığı bir programda, Acar'a 'Gezici' demenin 'insafsızlık' olduğunu ifade ederek, "Kendisi bazı tweet için pişman" dedi.
Acar'ın Twitter hesabındaki tüm mesajları gizlendi.
Acar, şu tweetleri yazmıştı:

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