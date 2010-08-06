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Politika

MHP'NİN İNCELEME HEYETİ DÖRTYOL'DA DÖRTYOL (A.A)

06 Ağustos 2010 17:04

-MHP'NİN İNCELEME HEYETİ DÖRTYOL'DA DÖRTYOL (A.A) - 06.08.2010 - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 4 polis memurunun şehit edilmesinden sonra çıkan olayları yerinde araştırmak üzere MHP genel merkezince oluşturulan heyet, Dörtyol'a geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Recai Yıldırım başkanlığındaki heyette bulunan, MHP Hatay milletvekili Turan Çirkin ile Adana milletvekili Yılmaz Tankut ve MHP Hatay İl Başkanı Şefik Çirkin, ilk olarak Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'i ziyaret etti. Heyet, daha sonra Kaymakam Hayri Sandıkçı ile İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Yavuzyolcu'yu ziyaret ederek bir süre görüştü. Görüşmeleri basına kapalı olan heyetin bugün Antakya'da basın açıklaması yapacakları belirtildi.

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