MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP), 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü yeniden aday göstereceği belirtildi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bugün MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yle görüştü.

AA'nın parti kaynaklarından edindiği bilgiye göre, görüşmede MHP lideri Bahçeli, Sözlü'ye “Siz halen Adana büyükşehir belediye başkanımızsınız. Ve aynı zamanda büyükşehir başkan adayımızsınız yolunuz açık olsun” dedi.

Bahçeli, daha önce de Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel’i yeniden aday göstereceklerini açıklamıştı.

Daha önce Ceyhan Belediye Başkanlığı da yapan Hüseyin Sözlü, 30 Mart 2014'te Adana Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

MHP’nin Adana, Manisa ve Mersin olmak üzere 3 büyükşehir belediyesi bulunuyor.