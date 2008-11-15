MHP’nin Çankaya sürprizi

MHP’de yerel seçim başvuruları dün tamamlanırken sürpriz bir isim Çankaya adaylığında ortaya çıktı.



DSP-MHP-ANAP koalisyonu döneminde Türkiye’nin ilk kadın Başbakanlık Müsteşarı unvanına ulaşan Füsun Koroğlu, MHP’nin Çankaya Belediye Başkan adayı olacak. Koroğlu, "Henüz adaylık kesinlik kazanmadı. Görev verilirse onurla mücadele ederim" dedi. Koroğlu, TBMM’deki DSP Grubu’nda Ecevit’in özel kaleminde görev yapmıştı. Buradan Başbakanlık’a geçen Koroğlu, müsteşar yardımcılığı ve müsteşarlık görevini üstlenmişti. Koroğlu, 2007 seçiminde İzmir’de MHP’nin üçüncü sıra milletvekili adayı olmuş ancak seçilememişti.

