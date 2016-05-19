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Politika

MHP'nin Ardahan İl Teşkilatı görevden alındı

Genel Merkez tarafından 16 Mayıs'ta alınan kararın bugün tebliğ edildiği açıklandı

19 Mayıs 2016 00:58

Kurultay çekişmesinin sürdüğü MHP'de 3 gün önce Antalya il teşkilatını görevden alan MHP Genel Merkezi, Ardahan il teşkilatının görevine de son verdi.

Görevden alınan MHP İl Başkanı Taşkın Polat, yaptığı açıklamada, MHP Genel Merkezi'nin kararıyla 16 Mayısta il teşkilatının görevine son verildiğini ve kararın bugün kendilerine tebliğ edildiğini söyledi.

1 Kasım Genel Seçimlerinde 81 il arasında oyunu arttıran tek il teşkilatının Ardahan olduğunu ifade eden Polat'ın Bahçeli'nin memleketi olan Osmaniye için söyledikleri dikkat çekti.

Polat, "Buna rağmen görevden alındık. Son seçimde Osmaniye'den bile ciddi oy kaybı yaşanırken, sadece Ardahan'da oyumuzu arttırmışız. Bu da vermiş olduğumuz mücadele ile olmuştur. Bu emek davamız adına ülkücü harekete helal olsun. Bu karar hayırlara vesile olacaktır." dedi.
 

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