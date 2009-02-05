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Politika

MHP'nin anketinden Gökçek çıktı

MHP'nin adayı Mansur Yavaş'ın yaptırdığı anketten AKP'nin adayı Melih Gökçek açık arayla birinci çıktı.

05 Şubat 2009 02:00

MHP'nin adayı Mansur Yavaş’ın kampanya danışmanlığını yapan Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Görmez koordinatörlüğünde bir grup akademisyen tarafından 14-18 Ocak 2009 tarihleri arasında 6 bin 256 kişi ile yapılan ankette ilginç sonuçlar çıktı.


Beypazarı’nda başarılı hizmetlere imza atan Mansur Yavaş’ın MHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasının tabanda ciddi bir heyecana neden olduğunu ve Yavaş’ın oylarını günden güne artırdığı ileri sürülüyor. 

Araştırma bulgularına göre Mansur Yavaş’ın bu yarışta rakiplerini geride bırakıp başkanlığı alması zor görünse de MHP oylarını önemli ölçüde artıracağı tahmin ediliyor.

Gökçek fark attı

'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim seçilmelidir?' sorusuna, ankete katılanların yüzde 51.6'sı Melih Gökçek, yüzde 29.4'ü Murat Karayalçın, yüzde 15.9'u Mansur Yavaş çıktı.

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