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MHP'nin Ak Saray afişlerine zabıta engeli

MHP'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla ilgili afişleri, zabıtalar tarafından söküldü

10 Mayıs 2015 22:02

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla ilgili hazırladığı, "Aksaray değil Karasaray 1.370.000.000 TL, Hatırla!" yazılı afişlerin zabıta tarafından indirildiği iddia edildi.

Reklam şirketine siyasi baskı yapıldığını söyleyen MHP İstanbul İl Başkanı Mehmet Bülent Karata, şirketin "Yargı kararı olmadan müdahale edemeyiz" cevabı vermesinin üzerine, devreye İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin girdiğini açıklayarak, afişlerinin zabıtalar tarafından söküldüğünü söyledi.

Bu gelişme üzerine reklam şirketinin bu gece asılması beklenen 'Saray' temalı billboard görsellerini asamayacağını bildirdiğini ifade eden Karataş, şu açıklamayı yaptı: "İstanbul'un her yerini SARAY ile ilgili pankartla donatmak farz oldu."

MHP İstanbul Milletvekili Adayı Ahmet Turgut da sökülen afişlerin önünde bir açıklama yaparak, "Saray israfı AKP 'nin Türk milletine bir türlü izah edemediği bir israftır. Bu yüzden hukuksuzca yaptıkları işlemle bu gerçeği perdeleyeceklerini sanıyorlar, yanılıyorlar. Bu israfı ve saltanatı Türk Milleti'ne anlatacağız" ifadelerini kullandı.

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