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Politika

MHP'nin aday listesi belli oldu

ANKARA, (DHA)- MHP'nin 27

18 Mayıs 2018 13:32

ANKARA, (DHA)- MHP\'nin 27. dönem milletvekilliği aday listesi netleşti. MHP lideri Devlet Bahçeli, Osmaniye\'den 1. sırada aday oldu. 
MHP, 24 Haziran seçimleri için listesini netleştirdi. MHP\'nin sosyal medya hesabından paylaşılan listede Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye\'den 1. sıradan aday oldu. 
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul 1. bölge 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu.
Ankara 1. bölge 1. sıradan Mevlüt Karakaya\'yı aday olarak gösteren MHP, Ankara 2. bölge 1. sırada Sadir Durmaz, 3. bölge 1. sırada Yaşar Yıldırım yer aldı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da listeye Ankara 2. bölge 3. sıradan adını yazdırdı.
MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi. MHP\'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ise listede yer almadı.  

MHP\'nin tüm adayları şöyle:


ADANA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MUHARREM VARLI    ÜNİVERSİTE    SERBEST MESLEK
2    AYŞE SİBEL ERSOY    ÜNİVERSİTE    ECZACI
3    CAHİT ÖZTOK    LİSE    İŞADAMI
4    YUSUF BAŞ    ÜNİVERSİTE    EMEKLİ
5    MUSTAFA İZGİOĞLU    LİSE    İŞLETMECİ
6    ÇAĞRI ŞAHİN    ÜNİVERSİTE    MEMUR
7    FİRDEVS CİNGÖZLER    LİSE    İŞLETMECİ
8    YEŞİM AKKAŞ    ÜNİVERSİTE    ECZACI
9    ARZU BÜYÜKNACAR    LİSE    İŞKADINI
10    DİREN ÖZGÜL    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
11    AZİZ SÖKMEN    ÜNİVERSİTE    MEMUR
12    MEHMET ŞAHİN    ÜNİVERSİTE    MALİ MÜŞAVİR
13    NESLİHAN GÖK    YÜKSEK LİSANS    EKONOMİST
14    MUSTAFA EREN    LİSE    İŞADAMI
15    HASAN ÇALIŞ    LİSE    İŞADAMI
ADIYAMAN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    SELİM ÇAKIR    ÜNİVERSİTE    İNŞAATÇI
2    ÖZGÜN TOPRAK    ÜNİVERSİTE    ECZACI
3    ÖMER YILDIRIM    LİSE    EMEKLİ MEMUR
4    SAMİ GÜLER    ÜNİVERSİTE    MÜTEAHHİT
5    ALİCAN DOĞAN    LİSE    İŞADAMI
AFYON
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MEHMET TAYTAK    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
2    TURAN CİVELEK    YÜKSEK LİSANS    AKADEMİSYEN
3    MUHARREM GÜNAY    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
4    ERSAN ÖZGÜR    DOKTORA    BÜROKRAT
5    İSMAİL KARNIBÜYÜK    ÜNİVERSİTE    SERBEST
6    İBRAHİM AKSU    ÜNİVERSİTE    ZİRAAT MÜHENDİSİ
AĞRI
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    AYDIN ŞİMŞEK    LİSE    EMEKLİ
2    RAHMİ DURU    ORTAOKUL    ESNAF
3    SERVET AL    ÜNİVERSİTE    EMEKLİ MEMUR
4    REYHAN DOĞANCI    ÜNİVERSİTE    ESNAF
AMASYA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    KADİR KUTAY SAMSUN    ÜNİVERSİTE    ESNAF
2    MURAT SUŞEHİRLİ    LİSE    ELEKTRİK TEKNİSYENİ
3    ERGANİ CANBOLAT    ÜNİVERSİTE    ASTSUBAY
ANKARA (1)
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MEVLÜT KARAKAYA    DOKTORA    ÖĞRETİM ÜYESİ
2    ZUHAL TOPÇU    ÜNİVERSİTE    EĞİTİMCİ
3    EYÜP YILDIZ    LİSE    HALKLA İLİŞKİLER
4    DUYGU KURBAN GÖZÜOĞLU    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
5    MEHMET DUYGULU    ÜNİVERSİTE    DİŞ HEKİMİ
6    LEVENT ÇAĞLANCI    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
7    ŞENİZ SEZGİN    YÜKSEK LİSANS    HALKLA İLİŞKİLER
8    CEMAL ABDULSEMET DURMUŞ    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
9    OĞUZ YILMAZ    ÜNİVERSİTE    ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
10    FATİH MORMENEKŞE    YÜKSEK LİSANS    UZMAN
11    NEVİN KORKMAZ    ÜNİVERSİTE    SİGORTACI
12    KENAN FİDAN    ÜNİVERSİTE    İŞLETMECİ
13    SELİM ŞAHİN    ÜNİVERSİTE    YÖNETİCİ
ANKARA (2)
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    SADİR DURMAZ    ÜNİVERSİTE    EKONOMİST
2    NEVİN TAŞLIÇAY    ÜNİVERSİTE    ECZACI
3    ABDULLAH AĞAR    ÜNİVERSİTE    YAZAR-DANIŞMAN
4    TARKAN TOPER    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
5    NAİM YANIK    LİSE    İŞÇİ
6    GÖKHAN AĞDEMİR    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
7    SERDAR BİLGİLİ    ÖN LİSANS    YÖNETİCİ
8    AYDIN ERKOÇ    LİSE    İŞADAMI
9    VEDAT KÖSEOĞLU    DOKTORA    TIP DOKTORU
10    EROL ELİDEMİR    LİSE    İŞADAMI
11    MEHMET YURTOĞLU    LİSE    İŞ ADAMI
ANKARA (3)
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    YAŞAR YILDIRIM    LİSE    İŞADAMI
2    ERKAN HABERAL    YÜKSEK LİSANS    İŞADAMI
3    FATİH ÇETİNKAYA    LİSE    MÜTEAHHİT
4    ŞÜKRÜ ALNIAÇIK    ÜNİVERSİTE    GAZETECİ
5    ABDULLAH BAHADIR ALPEREN    YÜKSEK LİSANS    AVUKAT
6    DURDU MEHMET KÖŞ    ÜNİVERSİTE    TIP DOKTORU
7    HAKAN DOĞRU    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
8    ALTUĞ BARIŞ DOĞAN    YÜKSEK LİSANS    MADEN MÜHENDİSİ
9    EMRE KAYA    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
10    HÜSEYİN YILMAZ    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
11    HAYDAR DURAN    ORTAOKUL    YÖNETİCİ
12    ŞABAN IŞIK    LİSE    EMEKLİ
ANTALYA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    ABDURRAMAN BAŞKAN    ÜNİVERSİTE    ZİRAAT MÜHENDİSİ
2    AHMET SELİM YURDAKUL    ÜNİVERSİTE    TIP DOKTORU
3    TARKAN AKILLI    ÜNİVERSİTE    İNŞAAT MÜHENDİSİ
4    HÜSEYİN YILDIZ    ÜNİVERSİTE    MALİ MÜŞAVİR
5    TUNCAY TEMUR    YÜKSEK LİSANS    ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
6    İLKNUR FİDAN KEPEZ    LİSE    TURİZM
7    MEHMET ALİ TUNA    ÜNİVERSİTE    İNŞAATÇI
8    YETER KESKİN ÖTELEŞ    ÜNİVERSİTE    İŞLETMECİ
9    ZİYA YILDIRIM    ÜNİVERSİTE    EĞİTİMCİ
10    ÖMER ÖZBEK    ÜNİVERSİTE    İNŞAAT MÜHENDİSİ
11    MUSTAFA KÜRŞAD SERT    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
12    SUAT AKGÜL    DOKTORA    EMEKLİ SUBAY
13    TÜMER EMEKSİZ    LİSE    EMEKLİ
14    ŞÜKRAN AKÇA    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
15    KÜRŞAD TATAR    ÜNİVERSİTE    KORUMA - GÜVENLİK MÜDÜRÜ
16    MUSTAFA HAKAN TOPCU    LİSE    İŞADAMI
ARTVİN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    OKAN AKTAŞ    ÜNİVERSİTE    MALİ MÜŞAVİR
2    İSMİHAN ÖZCİHAN    İLKOKUL    ESNAF
AYDIN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    DENİZ DEPBOYLU    ÜNİVERSİTE    PSİKOLOJİK DANIŞMAN
2    GÜNTEKİN ŞİMŞEK    DOKTORA    ÖĞRETİM ÜYESİ
3    MUSTAFA PEKER    ÜNİVERSİTE    MÜTEAHHİT
4    YUSUF KEREMİT    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
5    FAİK AKKUŞ    YÜKSEK LİSANS    EMEKLİ
6    HATİCE ÖZCAN    LİSE    EMEKLİ MEMUR
7    SÜLEYMAN SİNAN BAKIRCI    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
8    SEYFETTİN TOSUN    YÜKSEK LİSANS    YÖNETİCİ
BALIKESİR
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MEHMET KABAN    ÜNİVERSİTE    SAĞLIK MEMURU
2    FEVZİ ERKUT ASLANOĞLU    YÜKSEK LİSANS    YÖNETİCİ
3    SABİRE ZÜMRÜT TEMİZER    ÜNİVERSİTE    MEMUR
4    FATMA SAVRAN    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN / SANATÇI
5    HADİ SELİMOĞLU    ÜNİVERSİTE    TIP DOKTORU
6    BEYTULLAH DUYAR    ÖN LİSANS    ESNAF
7    MEHTAP AKGÜL    ÜNİVERSİTE    SAĞLIK MEMURU
8    KAMİL ÜRER    ÜNİVERSİTE    PLANLAMA UZMANI
9    SÜLEYMAN PEHLİVAN    ÜNİVERSİTE    GAZETECİ
BİLECİK
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    İBRAHİM SERTAN YALÇINKAYA    ÜNİVERSİTE    MADEN MÜHENDİSİ
2    HASAN YILDIRIM    LİSE    ESNAF
BİNGÖL
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    EMRE SOLMAZ    ÖN LİSANS    MEMUR
2    MURAT KÜÇÜK    LİSE    İŞÇİ
3    BURHAN BİNGÖL    ORTAOKUL    SERBEST
BİTLİS
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    DAVUT DAY    LİSE    EMEKLİ MEMUR
2    CENGİZ KOÇAK    LİSE    EMEKLİ
3    DURSUN DUYAN    ÜNİVERSİTE    ORTAOKUL
BOLU
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    ADEM EVCİL    YÜKSEK LİSANS    SERBEST
2    FERHAT BAĞCI    ORTAOKUL    SERBEST
3    SEMA KIŞLAK    LİSE    İŞLETMECİ
BURDUR
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    HİKMET ÖKTE    ÜNİVERSİTE    MUHASEBECİ
2    HÜSEYİN ÜNLÜ    LİSE    İŞLETMECİ
3    MURAT ARIK    YÜKSEK LİSANS    BÜROKRAT
BURSA (1)
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    İSMET BÜYÜKATAMAN    YÜKSEK LİSANS    EĞİTİMCİ
2    KADİR ÇİTİL    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
3    ENVER YILMAZ    ÜNİVERSİTE    İNŞAAT MÜHENDİSİ
4    MEHMET ALİ ADAK    YÜKSEK LİSANS    TEKNİK ÖĞRETMEN
5    ALİ OSMAN MEMİŞ    ÜNİVERSİTE    YÖNETİCİ
6    YASEMİN MERİÇ    ÜNİVERSİTE    MALİ MÜŞAVİR
7    KORKUT AKTAŞ    LİSE    MÜTEAHHİT
8    NECATİ ÇELİK    ÜNİVERSİTE    ULAŞTIRMACI
9    ŞENAY USLU DOĞAN    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
10    AHMET BALSÜZEN    ÜNİVERSİTE    MALİ MÜŞAVİR
BURSA (2)
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MUSTAFA HİDAYET VAHAPOĞLU    DOKTORA    SUBAY
2    TEVFİK TOPÇU    LİSE    İŞADAMI
3    FEVZİ ZIRHLIOĞLU    ÜNİVERSİTE    MATBAACI
4    EROL SÖNMEZ    ÜNİVERSİTE    EMEKLİ ÖĞRETMEN
5    HAYATİ BEDİR    LİSE    EMLAKÇI
6    TİMUR ÖZDEMİR    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
7    EDİBE BİLGE ARICIOĞLU    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
8    MUHAMMET LÜTFİ TAŞÇI    ÜNİVERSİTE    DİN ADAMI
9    ÜMİT KAPLAN    ORTAOKUL    EMEKLİ
10    CELAL ÇEKİL    ORTAOKUL    EMEKLİ
ÇANAKKALE
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    EVREN YALÇIN    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
2    NECİP FAZIL BAYRAM    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
3    ALİYE ERTOPÇU    LİSE    İŞ KADINI
4    ARDA BOZKURT    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
ÇANKIRI
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    KADİR ŞEKERCİ    LİSE    İŞADAMI
2    PELİN YILIK    YÜKSEK LİSANS    İŞLETMECİ
ÇORUM
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MEHMET AKİF ARAS    ÜNİVERSİTE    YÖNETİCİ
2    ALPARSLAN KARAPIÇAK    LİSE    İŞADAMI
3    MEHMET KARACA    ÜNİVERSİTE    EĞİTİMCİ
4    ALPER BÜKER    LİSE    KORUMA VE GÜVENLİK AMİRİ
DENİZLİ
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    EMİN HALUK AYHAN    YÜKSEK LİSANS    İKTİSATÇI
2    MEHMET UZ    LİSE    SERBEST MESLEK
3    FERUDUN ÜNAL    İLKOKUL    İŞADAMI
4    GÜLAY ÖZCAN    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
5    MEHMET ALTINTAŞ    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
6    FERUDUN GİRESUN    ÜNİVERSİTE    MÜFETTİŞ
7    EMRAH KOZAK    YÜKSEK LİSANS    DİŞ HEKİMİ
8    ŞULE OCAKLIOĞLU    LİSE    ÖĞRENCİ
DİYARBAKIR
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    AHMET DEMİR    ÜNİVERSİTE    EMEKLİ ÖĞRETMEN
2    RABİA GÖRMEZ    ÜNİVERSİTE    İKTİSATÇI
3    YILMAZ KAYAALP    ORTAOKUL    ESNAF
4    MENEKŞE AKTAŞ    LİSE    EV HANIMI
5    ŞEYHMUS BİLİCİ    İLKOKUL    ESNAF
6    FEVZİ YİĞİTKAN    LİSE    İŞADAMI
7    MEHMET CENGİZ ARSLAN    LİSE    ESNAF
8    İBRAHİM AYTULUN    İLKOKUL    ESNAF
9    MEHMET TEKBARAN    LİSE    ESNAF
10    METİN DOĞUKAN    YÜKSEK LİSANS    DENETMEN
11    ŞAFİİ KOYUN    İLKOKUL    TÜCCAR
12    MEHMET TEYAR KARAKOÇ    ORTAOKUL    SERBEST MESLEK
EDİRNE
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    HAKAN ÖZKAN    LİSE    ESNAF
2    ERKAN GEGE    ÜNİVERSİTE    MALİ MÜŞAVİR
3    ASEF ULUTÜRK    YÜKSEK LİSANS    TIP DOKTORU
4    TANER ALBAYRAK    LİSE    İŞADAMI
ELAZIĞ
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    OĞUZHAN DEMİR    ÜNİVERSİTE    ESNAF
2    MUSTAFA FAHİR ŞAŞMAZ    ÜNİVERSİTE    KAMU İDARE MEMURU
3    ORHAN ÖZBEY    DOKTORA    AKADEMİSYEN
4    MESUT AKSAN    YÜKSEK LİSANS    ÖĞRETMEN
5    SAMİ SELEN    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
ERZİNCAN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    BEKİR AKSUN    ÜNİVERSİTE    İŞLETMECİ
2    MUTLU ÖZDEMİR    LİSE    İŞADAMI
ERZURUM
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    KAMİL AYDIN    YÜKSEK LİSANS    AKADEMİSYEN
2    ŞİMŞEK AKPINAR    ÜNİVERSİTE    MALİ MÜŞAVİR
3    AHMET GÖKHAN YAZICI    DOKTORA    AKADEMİSYEN
4    ADEM YURDİGÜL    ÜNİVERSİTE    İÇ MİMAR
5    SERHAT KILIÇ    ÜNİVERSİTE    İNŞAAT MÜHENDİSİ
6    İZZETTİN GENÇ    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
ESKİŞEHİR
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    METİN NURULLAH SAZAK    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
2    KADİR BIYIK    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
3    KAYIHAN ÇAĞLAR    YÜKSEK LİSANS    TIP DOKTORU
4    KEZBAN AKKAYA    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
5    AHMET MUHAMMED HIZLAN    LİSE    İŞADAMI
6    AYBERK KIRÇIN    ÜNİVERSİTE    SERBEST MESLEK
7    CÜNEYT AYDEMİR    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
GAZİANTEP
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    ALİ MUHİTTİN TAŞDOĞAN    ÜNİVERSİTE    TIP DOKTORU
2    SERMET ATAY    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
3    MEHMET EJDER DEMİR    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
4    HÜSEYİN KURT    LİSE    İŞADAMI
5    SERDAR ÇELİK    LİSE    MEMUR
6    MUSTAFA BOZGEYİK    LİSE    YÖNETİCİ
7    MERAL ÖZDEMİR    ORTAOKUL    EV HANIMI
8    MESUT FETTAHLIOĞLU    LİSE    İŞADAMI
9    BERAT GEYİK    ÜNİVERSİTE    MAKİNA MÜHENDİSİ
10    AYŞEGÜL DEMET KÖROĞLU    LİSE    EBE
11    SAYİT ÇAPAN    ÜNİVERSİTE    EMEKLİ ÖĞRETMEN
12    DAVUT KARABACAK    ÜNİVERSİTE    EĞİTİMCİ
13    HALİL BEYAZAY    LİSE    İŞADAMI
14    SERDAR ÖNEL    LİSE    İŞADAMI
GİRESUN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MÜJDAT ÖZ    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
2    YUSUF ŞÜKÜR    LİSE    İŞADAMI
3    SONER ALTUN    ÜNİVERSİTE    ESNAF
4    EBRU TURAN    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
GÜMÜŞHANE
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MUSA KÜÇÜK    LİSE    İNŞAATÇI
2    AKIN ÜSTÜN    ÜNİVERSİTE    ZİRAAT MÜHENDİSİ
HAKKARİ
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    FATİH ÖZBEK    LİSE    SERBEST MESLEK
2    ŞAHMİR ŞEN    LİSE    ANTRENÖR
3    NACİ SEVİNÇ    ORTAOKUL    İŞÇİ
HATAY
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    LÜTFİ KAŞIKÇI    YÜKSEK LİSANS    İNŞAAT MÜHENDİSİ
2    İBRAHİM GÜL    ÜNİVERSİTE    TEKNİK RESSAM
3    MEHMET ÇAĞRI ÇETİN    DOKTORA    ÖĞRETİM ÜYESİ
4    ADNAN AKDAŞ    LİSE    MÜTEAHHİT
5    ORHAN NAMIK MURSALOĞLU    ÜNİVERSİTE    YÖNETİCİ DANIŞMAN
6    AYŞE DİLEK DEMİRDÖVEN    LİSE    EV HANIMI
7    BEKİR AKKAR    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
8    RECEP TUNCAY    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
9    İLHAMİ BOŞÇA    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
10    HÜSEYİN ÜÇLER    ORTAOKUL    ESNAF
11    UYGAR POLAT    YÜKSEK LİSANS    İŞADAMI
ISPARTA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    HASAN BASRİ SÖNMEZ    LİSE    YÖNETİCİ
2    ZÜBEYDE TURHAN    LİSE    ESNAF
3    ÖZGÜR İSMAİLOĞLU    DOKTORA    TIP DOKTORU
4    ALİ ÖZKAN    LİSE    ÖĞRENCİ
MERSİN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    OLCAY KILAVUZ    YÜKSEK LİSANS    EĞİTİMCİ
2    BAKİ ŞİMŞEK    ÜNİVERSİTE    HARİTA MÜHENDİSİ
3    BEKİR ÖZSU    LİSE    TAŞIMACILIK
4    UĞUR KILINÇ    DOKTORA    BAŞBAKANLIK UZMANI
5    OĞUZHAN GÜNGÖR    ÜNİVERSİTE    İNŞAAT MÜHENDİSİ
6    MEHMET ALİ GÖKMEN    YÜKSEK LİSANS    VETERİNER HEKİM
7    KÜRŞAT TÜRKER ERCAN    YÜKSEK LİSANS    AVUKAT
8    HAYAL FUNDA ÖNDER    ÜNİVERSİTE    EMNİYET MENSUBU
9    DİLEK USLU VAR    ÜNİVERSİTE    İŞKADINI
10    MUSTAFA YALÇIN    ÜNİVERSİTE    ORMAN MÜHENDİSİ
11    MEHMET BÜYÜKTATLI    YÜKSEK LİSANS    ARAŞTIRMACI
12    YUNUS KIZIL    YÜKSEK LİSANS    ÖĞRETMEN
13    HASAN TARKAN GÜNDOĞMUŞ    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
İSTANBUL1
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    EDİP SEMİH YALÇIN    YÜKSEK LİSANS    AKADEMİSYEN
2    İZZET ULVİ YÖNTER    ÜNİVERSİTE    YÖNETİCİ MÜFETTİŞ
3    MEHMET BÜLENT KARATAŞ    LİSE    İŞADAMI
4    NEVZAT ÜNLÜTÜRK    ORTAOKUL    İŞADAMI
5    GÜLBEYHAN SAYLAĞ    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
6    HATİCE AKKAYA    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
7    AHMET TURAN HOCAOĞLU    DOKTORA    ELEKTRİK MÜHENDİSİ
8    MEHMET FATİH ÖZDEMİR    YÜKSEK LİSANS    AVUKAT
9    ABDULAZİZ AYDOĞDU    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
10    ZEKİ YUSUFOĞLU    ORTAOKUL    İŞADAMI
11    MÜCAHİT GÜNGÖR    YÜKSEK LİSANS    MEMUR
12    KAMİL AYIRIM    ÜNİVERSİTE    ECZACI
13    MURAT ŞAHİN    ORTAOKUL    DİŞ TEKNİSYENİ
14    CİHAN TUFAN    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
15    MUSTAFA AKGÜN    LİSE    İŞADAMI
16    ÖMER FARUK GÜNGÖR    YÜKSEK LİSANS    İŞADAMI
17    YUNUS EMRE DURMUŞ    LİSE    MÜTEAHHİT
18    ALİ YILMAZ    ÜNİVERSİTE    MÜTEAHHİT
19    FATİH KAYA    LİSE    YÖNETİCİ
20    ŞÜKRÜ ŞİMŞEK    YÜKSEK LİSANS    ÖĞRETMEN
21    HAKAN ARIKAYA    ÜNİVERSİTE    İÇ MİMAR
22    İSMAİL BÜYÜKKAYIKÇI    ORTAOKUL    ESNAF
23    SALİH BALAK    ÜNİVERSİTE    BANKACI
24    HAKAN YILMAZ    ÜNİVERSİTE    MALİ MÜŞAVİR
25    KADİR CAN KARATAŞ    YÜKSEK LİSANS    AVUKAT
26    HAKAN YALÇIN    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
27    FATİH DEĞİRMENCİ    ÜNİVERSİTE    İNŞAAT MÜHENDİSİ
28    TARIK TOPÇUOĞLU    ÜNİVERSİTE    ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ
29    YILMAZ TİRYAKİ    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
30    ŞAHİN GÜRZ    ÜNİVERSİTE    MİMAR
31    CEM ÖZKAVCI    LİSE    İŞ ADAMI
32    YUSUF ÇİFTÇİ    ÜNİVERSİTE    TURZİM-OTELCİLİK
33    HASAN DEMİR    İLKOKUL    EMEKLİ
34    NURETTİN TURAN    ORTAOKUL    MÜTEAHHİT
35    CÜNEYT ILGİN    LİSE    MÜTEAHHİT
İSTANBUL2
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    CELAL ADAN    ÜNİVERSİTE    ORMAN YÜKSEK MÜH. / İŞ ADAMI
2    CEMAL ÇETİN    ÜNİVERSİTE    JEOLOJİ MÜHENDİSİ
3    NUR TUĞBA AKTAY    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
4    MURAT KOTRA    ORTAOKUL    İŞADAMI
5    NİYAZİ PAKSOY    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
6    SELAMİ ŞİŞMAN    LİSE    İNŞAATÇI
7    FÜSUN KAYAN ARDAMAR    YÜKSEK LİSANS    TURİZM/OTELCİLİK
8    MURAT ŞEKERLİ    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
9    AHSEN MELİKE FIÇICI    LİSE    İŞLETMECİ
10    EDA YILMAZ    LİSE    ÇOCUK GELİŞİM VE EĞİTİM
11    ZEKİ SEVEROĞLU    DOKTORA    ORMAN YÜKSEK MÜHENDİSİ
12    GÜLLÜ YENER    ORTAOKUL    SERBEST
13    AYDIN KAYA    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
14    SERKAN CİHAN    LİSE    YÖNETİCİ
15    BAHATTİN AYKUT    İLKOKUL    ESNAF
16    FİKRET YILDIRIM    DOKTORA    AVUKAT
17    MEHMET FURKAN CEBECİ    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
18    HEDİYE ŞEN    ÜNİVERSİTE    HALKLA İLİŞKİLER
19    UFUK TANDOĞAN    İLKOKUL    ESNAF
20    HİLAL EDA BÜLBÜL    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
21    FİLİZ GEGİN    ÖN LİSANS    ÖĞRENCİ
22    MURAT ALP    LİSE    İŞ ADAMI
23    FİKRET ÖZKAN    DOKTORA    AVUKAT
24    TANER KIRHAN    YÜKSEK LİSANS    ÖĞRETMEN
25    UĞUR ARAS    LİSE    İŞLETMECİ
26    ERENCAN ŞAHGÜNAY    ÜNİVERSİTE    YATIRIM DANIŞMANI
27    HASAN SAKA    ORTAOKUL    İNŞAAT DEKORASYON
28    BEDİRHAN ALİ GÖLCÜK    ÜNİVERSİTE    DEKORATÖR - DESİNATÖR
İSTANBUL3
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    FETİ YILDIZ          
2    İSMAİL FARUK AKSU          
3    ARZU ERDEM          
4    AHMET YİĞİT YILDIRIM          
5    ERDEM KARAKOÇ          
6    VOLKAN YILMAZ          
7    DAVUT HASKIRIŞ          
8    MUSTAFA ERTEKİN          
9    FAZLI YURDABAK          
10    GÖKHAN TÜRKEŞ ÖNGEL          
11    YAVUZHAN ALTUN          
12    BEKİR SITKI KARAUSTA          
13    BAHATTİN ŞENGÜL          
14    ARİFE PEKER          
15    ALİ DOĞAN          
16    TAYYAR ŞAFAK          
17    SİBEL KAZAR          
18    ALPER KÜNKÜL          
19    RIZA PEKER          
20    EKREM SARISOY          
21    ERGÜN SİLLER          
22    AYDIN İNCE          
23    MEHMET GÜRBÜZ          
24    YUNUS TÜRK          
25    OSMAN AKBAŞ          
26    TANER KIRHAN          
27    MEHMET BÜYÜKCANGA          
28    METİN YAZAR          
29    HİMMET TATAR          
30    ALİ EKBER YEŞİL          
31    UYGAR ORAL ÖZTÜRK          
32    AYHAN ATMACA          
33    ADİL CEYLAN          
34    TAHİR PALA          
35    AHMET CAN ERBAŞ    LİSE    ÖĞRENCİ
İZMİR1
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    HASAN KALYONCU    DOKTORA    AKADEMİSYEN
2    SELAHATTİN ŞAHİN    LİSE    İŞADAMI
3    CİHAN ASLAN    DOKTORA    TIP DOKTORU
4    BİLGEHAN AĞBABA    YÜKSEK LİSANS    MADEN MÜHENDİSİ
5    SALİM ARDUÇLU    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
6    HASAN ZEREK    ÜNİVERSİTE    İNŞAAT MÜHENDİSİ
7    AHMET ÇOŞAR    LİSE    İŞADAMI
8    SALİHA GÜLCE GÖKÇE    LİSE    ÖĞRENCİ
9    EROL EROĞLU    ÜNİVERSİTE    MÜTEAHHİT
10    GÜNAY KAMBAK    LİSE    MUHASEBECİ
11    FULYA GÜZELOCAK    ÜNİVERSİTE    YÖNETİCİ
12    GÖKHAN ÇELİK    LİSE    GAZETECİ
13    RECEP ALİ COŞKUN          
14    SÜLEYMAN SARI          
İZMİR2
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    TAMER OSMANAĞAOĞLU          
2    ABDULKADİR BEKTAŞ    YÜKSEK LİSANS    KAMU İDARE MEMURU
3    YALÇIN KOÇYİĞİT    ÜNİVERSİTE    TIP DOKTORU
4    MURAT KOÇ    LİSE    NAKLİYECİ
5    EBUBEKİR SIDDIK KORKMAZ    YÜKSEK LİSANS    ÖĞRETMEN
6    RECEP AKAN    YÜKSEK LİSANS    AKADEMİSYEN
7    CEYHUN KINLI    ÜNİVERSİTE    ULAŞTIRMA
8    BARIŞ ATİLLA    YÜKSEK LİSANS    MEMUR
9    CUMHUR BULUT    ÖN LİSANS    NAKLİYECİ
10    TAŞKIN IŞIK    LİSE    TURİZMCİ
11    MUSTAFA ÇİNTAŞ    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
12    RECEP ONUR UZUN    DOKTORA    AKADEMİSYEN
13    FATİH YAĞMUR    ÜNİVERSİTE    MİMAR
14    FATİH ARSLAN    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
KARS
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    KADİR ŞEYDA          
2    FATİH ÇİNAN          
3    KEREM ÇAVLI          
KASTAMONU
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    HACI İBRAHİM MAŞALACI    YÜKSEK LİSANS    VETERİNER HEKİM
2    TARIK ZİYA ÇAĞILCI    ÜNİVERSİTE    HARİTA MÜHENDİSİ
3    MUHARREM AVCI    DOKTORA    AKADEMİSYEN
KAYSERİ
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    İSMAİL ÖZDEMİR    YÜKSEK LİSANS    MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ
2    MUSTAFA BAKİ ERSOY    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
3    SERAP ŞULE KALIN    ÜNİVERSİTE    TERCÜMAN
4    MAZHAR GÜNDOĞ    ÜNİVERSİTE    MAKİNA MÜHENDİSİ
5    MEHMET ÖZMEN    ÜNİVERSİTE    TURİZM / OTELCİLİK
6    MEHMET GÖÇMEN    LİSE    MALİ MÜŞAVİR
7    RİFAT AÇIKGÖZ    LİSE    GAZETECİ
8    İSA FERAH    ÜNİVERSİTE    MALİ MÜŞAVİR
9    EMİNE AFŞAR    ÜNİVERSİTE    TIBBİ TEKNOLOG
10    VELİ OĞUZHAN ÖZTÜRK    LİSE    ÖĞRENCİ
KIRKLARELİ
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    SEMİH MERİÇ    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
2               
3               
KIRŞEHİR
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    OĞUZ SULUSARAY    YÜKSEK LİSANS    KAMU İDARE MEMURU
2    ALİ AYDIN AKPINAR    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
KOCAELİ
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    SAFFET SANCAKLI    LİSE    İŞADAMI
2    HİLAL ELMAS    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
3    ALPEREN ŞAKACI    LİSE    İNŞAATCI
4    ERTAN YILMAZ    YÜKSEK LİSANS    YÖNETİCİ
5    İBRAHİM İNANÇ ÇAKIROĞLU    ÜNİVERSİTE    İŞLETMECİ
6    SERKAN KURAL    YÜKSEK LİSANS    YÖNETİCİ
7    GAMZE CAN    ÜNİVERSİTE    ÖĞRENCİ
8    VEDAT AKBULUT    LİSE    ANTRENÖR
9    KÜBRA GÜNDOĞDU    ÜNİVERSİTE    MİMAR
10    TOLGA ÖZTÜRK    ÜNİVERSİTE    İŞLETMECİ
11    DURSUN FURUNCİ    ÜNİVERSİTE    İNŞAATÇI
12    GÜRBÜZ ASLAN    ÖN LİSANS    MALİ MÜŞAVİR
13    ZEYNEP ADAK          
KONYA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MUSTAFA KALAYCI          
2    ESİN KARA          
3    CELİL ÇALIŞ          
4    AHMET FATİH ÇALIŞ          
5    SEFA LÖK          
6    YUNUS EMRE TEKİNSOY          
7    YUNUS ÖĞÜTÇÜ          
8    FARUK SONKAYA          
9    ÖZLEM SARIOĞLU          
10    SEDAT GÖNCÜ          
11    MUSTAFA AYGÜN          
12    SALİH AKÇA          
13    TÜRKER AYDOĞDU          
14    AYTEKİN MART          
15    BİLAL YİĞİT          
KÜTAHYA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    AHMET ERBAŞ    ÜNİVERSİTE    MEMUR
2    EROL ALPERTÜRK    LİSE    KUYUMCU
3    RIZA KENAN UZMAN    ÖN LİSANS    GAYRİMENKUL DANIŞMANI
4    SELAHATTİN USLU    ÜNİVERSİTE    MADEN MÜHENDİSİ
5    SEDAT KABAAĞAÇ    LİSE    İŞADAMI
MALATYA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MEHMET CELAL FENDOĞLU    LİSE    TURİZM VE OTELCİLİK
2    ÖMER EKİCİ    LİSE    İŞ ADAMI
3    BURHAN COŞKUN    DOKTORA    AKADEMİSYEN
4    ADİL ZEREYLİ    ÜNİVERSİTE    TIP DOKTORU
5    AYSEL YÜZER    ÜNİVERSİTE    EMEKLİ
6    BEKİR ENES ÇAPAROĞLU    LİSE    ÖĞRENCİ
MANİSA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    ERKAN AKÇAY          
2    NURULLAH SAVAŞ          
3    MESUT BAYRAM LAÇALAR          
4    HÜSEYİN ŞAHİN ERTURAN          
5    MUSA AKÇAY          
6    SEVAL BAŞKESEN          
7    MUSTAFA KARAKAŞ          
8    ŞİNASİ ŞAVRAN          
9    NADİR SARI          
10    CELALETTİN ÇABUK          
KAHRAMANMARAŞ
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    SEFER AYCAN    DOKTORA    TIP DOKTORU, ÖĞRETİM ÜYESİ
2    ZUHAL KARAKOÇ DORA    YÜKSEK LİSANS    MÜFETTİŞ
3    FATİH MEHMET CEYHAN    DOKTORA    İŞADAMI
4    SERMET YILDIZ    ORTAOKUL    ÇİFTÇİ
5    ÖMER ÖZKAN    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
6    ZAFER ÖNER    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
7    NUSRET GÜLOĞLU    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
8    MUSTAFA PEHLİVAN    ÜNİVERSİTE    YÖNETİCİ
MARDİN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MEHMET VEYSİ OĞUZ    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
2    MEHMET HAŞİM ORUÇ    ÜNİVERSİTE    POLİS MEMURU
3    AHMET KAHRAMAN    LİSE    SERBEST
4    AVVAT AY    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
5    FERHAN BOZKUŞ    LİSE    TİCARET
6    MEHMET VEYSİ BULUT    LİSE    MÜTEAHHİT
MUĞLA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MEHMET ERDOĞAN    LİSANS    MÜLKİ İDARE AMİRİ
2    HACI ÇELİK    ÜNİVERSİTE    TIP DOKTORU
3    SALİH SOYKAN    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
4    HÜSEYİN KAAN KÜRŞAT GÖNÜL    ÜNİVERSİTE    YASAMA DANIŞMAN
5    ERTUĞRUL AVCI    ÜNİVERSİTE    MADENCİ
6    SERKAN ŞAFAK    LİSE    İŞADAMI
7    TEMEL IRMAK    ORTAOKUL    GAZETECİ
MUŞ
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    RAHMİ YENİBAHAR    LİSE    EMEKLİ MEMUR
2    TARKAN DEDE    LİSE    İŞADAMI
3    ŞEHMUS ÇEKİL    ÜNİVERSİTE    MEMUR
4    ADNAN KOYUNCU    LİSE    ELEKTRİK TEKNİSYENİ
NEVŞEHİR
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MEHMET VAROL    ÜNİVERSİTE    EĞİTİMCİ
2    SAİT YÜKSEL    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
3    FAZLI KOÇ    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
NİĞDE
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    ALAATTİN SONAT    YÜKSEK LİSANS    SERBEST MESLEK
2    İBRAHİM ULUÇAY    ÜNİVERSİTE    MAKİNA VE MOTOR TEKNİKERİ
3    MURAT FAHRİ ERTUL    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
ORDU
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    CEMAL ENGİNYURT    ÜNİVERSİTE    EMEKLİ
2    FAZLI YÜKSEL    ÜNİVERSİTE    EMEKLİ ÖĞRETMEN
3    HURŞİT SERHAT ŞAHİN    ORTAOKUL    İŞADAMI
4    SELÇUK YÜCESAN    ÜNİVERSİTE    TIP DOKTORU
5    SEMANUR AKBOLAT    ÜNİVERSİTE    SİGORTACI
6    SEVİNÇ AKSOY    İLOKUL    EV HANIMI
RİZE
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    SERKAN BİRBEN    ÜNİVERSİTE    ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ
2    SEMRA AKSU    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
3    MEHMET CAN TÜFEKÇİ    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
SAKARYA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL    YÜKSEK LİSANS    AVUKAT
2    MEHMET EMİN KABA    ÜNİVERSİTE    İNŞAAT MÜHENDİSİ
3    HASAN BALABAN    ÜNİVERSİTE    TIP DOKTORU
4    ALİ DOĞAN    LİSE    İŞADAMI
5    TOLGAHAN ÖKSÜZ    YÜKSEK LİSANS    AVUKAT
6    ŞERAFETTİN KAYA    ÜNİVERSİTE    MALİ MÜŞAVİR
7    MELİHŞAH BUDAK    ÜNİVERSİTE    SİGORTACI
SAMSUN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    ERHAN USTA          
2    ABDURRAHMAN ÇAMAŞ          
3    MURAT CAMADAN          
4    ERDEM OKAN          
5    CEMALETTİN KOLA          
6    YÜKSEL ÜNAL          
7    MİNE AKTAŞ          
8    YAKUP AKIN          
9    HAMİ KORKMAZLI          
SİİRT
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    FARAÇ ÇELEBİ    İLKOKUL    İŞADAMI
2    ZEYDİN ÖZCAN    ORTAOKUL    ESNAF
3    SEYDAN DANIŞ    ÜNİVERSİTE    SERBEST MESLEK
SİNOP
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    ALİ ÇAKIR          
2    HASAN PARLAK          
SİVAS
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    AHMET ÖZYÜREK    LİSE    İŞADAMI
2    VOLKAN UYGUNUÇARLAR    ÜNİVERSİTE    TIP DOKTORU
3    FERHAT DOĞAN    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
4    KENAN ÇARBOĞA    YÜKSEK LİSANS    YÖNETİCİ
5    İLKER İPEK    YÜKSEK LİSANS    AVUKAT
TEKİRDAĞ
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    KORAY ÖNSEL    ÜNİVERSİTE    İNŞAAT MÜHENDİSİ
2    ÇIĞIR DOĞU ZORLU    ÜNİVERSİTE    YÖNETİCİ
3    MUSTAFA YILDIRIM    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
4    RECEP ÇALIŞKAN    YÜKSEK LİSANS    TIP DOKTORU
5    MUHAMMER VAROL    LİSE    MÜTEAHHİT
6    ZEHRA ÇALIŞKAN    LİSE    MUHASEBECİ
7    OKTAY ÜSTÜN          
TOKAT
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    YÜCEL BULUT          
2    CAHİT AÇIKLI          
3    MUSTAFA ERSAGUN DALAN          
4    SERHAT BİLGİN          
5    FİLİZ YILMAZER          
TRABZON
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    NİHAT BİRİNCİ    ORTAOKUL    İŞADAMI
2    İBRAHİM ÇAKIR    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
3    MURAT AKSOY    YÜKSEK LİSANS    JEOLOJİ MÜHENDİSİ
4    EMİRHAN SEÇKİN    YÜKSEK LİSANS    ÖĞRETMEN
5    İSMAİL HAKKI KALYONCU    DOKTORA    ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
6    EMBİYA CEVAHİR    ÜNİVERSİTE    MUHASEBECİ
TUNCELİ
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MUSTAFA KEMAL DUYGULU    DOKTORA    TIP DOKTORU
2    HAYDAR ERİŞTİ    ÜNİVERSİTE    MEMUR
ŞANLIURFA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    İBRAHİM ÖZYAVUZ    LİSE    EMEKLİ
2    ÖMER ÇAĞLAR YILMAZ    YÜKSEK LİSANS    TIP DOKTORU
3    HALEF KILIÇ    ORTAOKUL    ÇİFTÇİ
4    HALİT YILDIZ    İLKOKUL    EMLAKÇI
5    HALİL BAKIŞ    LİSE    SERBEST
6    MEHMET ARPACI    LİSE    İŞÇİ
7    NECMİ SOLHAN    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
8    MAHMUT SAYIK    ÜNİVERSİTE    ZİRAAT MÜHENDİSİ
9    MUHAMMED ENES YILMAZ    LİSE    ÖĞRENCİ
10    İBRAHİM HALİL ARITÜRK    ÜNİVERSİTE    MAKİNA MÜHENDİSİ
11    ECEVİT ÇİFTÇİ    LİSE    MÜTEAHHİT
12    İSMET SARMACA    İLKOKUL    SERBEST MESLEK
13    ALİ HAYDAR KARA    ÜNİVERSİTE    MUHASEBECİ
14    MEHMET EROL DUYAR    YÜKSEK LİSANS    EMNİYET MENSUBU
UŞAK
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    MUHTEREM KURUÇAY    LİSE    ELEKTRİK TEKNİSYENİ
2    AHMET GÜRTEN    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
3    MUHAMMET FATİH ERDOĞAN    ÜNİVERSİTE    İKTİSATÇI
VAN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    REMAZAN ÜÇBAŞ    ORTAOKUL    İNŞAATÇI
2    ŞAHİN YAĞAR    ÖNLİSANS    İŞADAMI
9    YAHYA CANCAN    LİSE    SERBEST
10    ABDULSELAM ARVAS    ÜNİVERSİTE    ESNAF
11    YAŞAR ARAS    İLKOKUL    İŞADAMI
12    MEHMET POLAT    ÜNİVERSİTE    EMEKLİ
13    İZZET ŞEVKETOĞLU    ÜNİVERSİTE    MEMUR
14    NURETTİN KERETAŞ    İLKOKUL    SERBEST
YOZGAT
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    İBRAHİM ETHEM SADEF    LİSE    İŞADAMI
2    YUSUF MERTOĞLU    YÜKSEK LİSANS    EKONOMİST
3    OSMAN GÖZAN    LİSE    İŞADAMI
4    AHMET ÖZBEK    ÜNİVERSİTE    ZİRAAT MÜHENDİSİ
ZONGULDAK
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    HAMDİ AYAN    ÖN LİSANS    MADEN TEKNİKERİ
2    ABDULLAH BEKAR    ÜNİVERSİTE    İŞADAMI
3    FEHMİ NUHOĞLU    ÜNİVERSİTE    ESNAF
4    TANER KAYI    ÜNİVERSİTE    MEMUR
5    SEBİL SÜMEYYE BIYIKLI    LİSE    EV HANIMI
AKSARAY
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    RAMAZAN KAŞLI    LİSE    İŞADAMI
2    SEFER ALKAN    ÜNİVERSİTE    HARİTA MÜHENDİSİ
3    AYSUN HIZLI OKUR    ÜNİVERSİTE    PSİKOLOG
4    FATİH ÖNEMLİ    LİSE    İŞADAMI
BAYBURT
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    İDRİS AYDIN    ÜNİVERSİTE    HARİTA MÜHENDİSİ
KARAMAN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    HÜSEYİN KORKMAZ    LİSE    SERBEST MESLEK
2    TURAN ŞENER    DOKTORA    AKADEMİSYEN
3    ABDULLAH KALKAN          
KIRIKKALE
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    HALİL ÖZTÜRK    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
2    MURAT ABALI    ÜNİVERSİTE    AVUKAT
3    ÖMER DEDEBALİ    YÜKSEK LİSANS    TIP DOKTORU
BATMAN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    BEHÇET DENİZ    ÜNİVERSİTE    MAKİNA MÜHENDİSİ
2    MÜJGAN ARSLAN    YÜKSEK OKUL    SERBEST ÖZEL
3    HAYRETTİN BEKTAŞ    ÜNİVERSİTE    YÖNETİCİ
4    CEMİL GÜZEL    LİSE    ESNAF
5               
ŞIRNAK
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    HAKİM ZEYREK          
2    YASİN BENEK          
3    COŞKUN GÜNDÜZ          
4               
BARTIN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    ORHAN KIŞANLI    YÜKSEK LİSANS    UZMAN DOKTOR
2    SAVAŞ BUYURMAN    ORTAOKUL    ESNAF
ARDAHAN
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    SEVİM KÖSELİÖREN    LİSE    İŞ KADINI
2    MÜTALİP AKCI    LİSE    SERBEST MESLEK
IĞDIR
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    YAŞAR KARADAĞ    ÜNİVERSİTE    ÖĞRETMEN
2    YENİŞ ÇELİKTEN    ÜNİVERSİTE    YATIRIM VE PROJE DANIŞMANI
YALOVA
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    HASAN TOPÇULAR    LİSE    EMEKLİ
2    ALİ OĞUZ BERBEROĞLU    ÜNİVERSİTE    MAKİNA MÜHENDİSİ
3    METE ÖRNEK    YÜKSEK LİSANS    PAZARLAMA İLETİŞİM UZMANI
KARABÜK
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    SEYİT AHMET KARABACAK    ORTAOKUL    YÖNETİCİ
2    ÇETİN İPEK    ÖN LİSANS    İŞADAMI
3    AHMET DÖNMEZ    ORTAOKUL    SERBEST MESLEK
KİLİS
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    HASAN MISIRLIGİL    ORTAOKUL    ŞİRKET MÜDÜRÜ
2    ABDULLAH ALPDAĞ    İLKOKUL    GAZETECİ
OSMANİYE
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    DEVLET BAHÇELİ    DOKTORA    İTKİSATCI
2    RUHİ ERSOY    DOKTORA    AKADEMİSYEN
3    ZAFER BİÇER    ÜNİVERSİTE    MALİ MÜŞAVİR
4    MEHMET VURAL    ÜNİVERSİTE    EMEKLİ ÖĞRETMEN
DÜZCE
SIRA    AD SOYAD    ÖĞRENİM DURUMU    MESLEĞİ
1    ÜMİT YILMAZ    ÜNİVERSİTE    ECZACI
2    YUSUF ARSLAN    DOKTORA    AKADEMİSYEN
3    ZEKERİYA İLÇE    DOKTORA    AKADEMİSYEN

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