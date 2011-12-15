MHP’nin '13' takıntısı işe yaradı





Hülya Karabağlı - T24 / Ankara



MHP’li Özcan Yeniçeri’nin, Türkler ve Müslümanlar için 13 rakamının uğursuz olmadığına ilişkin başlattığı yoğun çaba işe yaradı. THY uçaklarında bundan sonra ‘13’ numaralı koltuk uygulamasına geçileceğini bildirdi. Kamuoyundan da çok farklı sesler çıktı. Yeniçeri, T24’e, “Ülkenin başka bir meselesi mi yok. Bununla uğraşıyorsun’ diyen de var. Ama çoğunluk, ‘Allah razı olsun. Batıl itikattan kurtulduk’ diyor. Medyanın bir kısmı da ‘ti’ye alıyor” dedi. ‘Ti’ye alma konusunda altta kalmayan Yeniçeri, “Herkesin kültür kapasitesi neyse o kadar alır."





‘Başkalarının psikopatlığına ortak olunmaz'



Yeniçeri, 13 rakamı üzerinde dönen inanışların Hristiyanlarla ilgili olduğuna dikkat çekiyor. “Bize ait olmayan bir takım değer, saplantılar, batılı itikatlar. Uğur ya da uğursuzluklar bize ait değil. Ama bize aitmiş gibi işlem görüyor. Biz bunlarla niye ilgilenelim ki” diyen Yeniçeri’ye göre, ‘başkalarının acılarına ortak olabilişiniz. Ancak, psikopatlığa ortak olunmaz."



“Hristiyan değerler doğrudan aktarılmadığı durumda kültür sızdırılması yapılıyor” diyen Yeniçeri, kamuoyundan nasıl tepkiler geldiği sorusana, “ Üç tür tepki var. “ Kardeşim başka işiniz yok mu? Memleketin bu kadar meselesi varken’ diyenler var. Bu eleştirilerini sayısı az olmakla birlikte böyle diyorlar. İkinci tepki çoğunlukta olanlar. Onlar, ‘ Allah razı olsun. Dilinize sağlık. İçimize sızan batılı itikatları temizleme tutumunuzu takdirle karşılıyoruz’. Bir de medya tarafı var. Bir kısmı ‘ti’ye alıyor. Herkesin kültür kapasitesi neyse o kadar alır."





‘Bizim için 13 uğurlu’



Yeniçeri son günlerde rakamın uğurlu olduğunu şöyle anlatıyor: 571 tarihi Peygamber efendimizin doğum tarihi. 1453 tarihi İstanbul'un fethinin tarihi. Bunların rakamsal toplamı 13 ediyor. Hz İsa'yı ihbar eden Yuda'nın 13. Havari olması dolayısıyla batıda 13 rakamının uğursuz olduğuna inanılır. Onlar için uğursuz olan bizim için uğurlu. Avrupalılar ortaçağı karanlık bir çağ olarak nitelendirdi. Biz de ortaçağı karanlık bir çağ olarak nitelendiririz. Halbuki ortaçağ bizim en parlak çağımızdır. Onun için herkes kendi yaşam biçimini kendi kültürünü esas alarak sorgulamalı. Ben sadece bir zihniyeti sorguladım.





