MHP'ni seçim formülü

T24- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'yi gelecek seçimlerde iktidara taşıyacak formülü açıkladı.

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Osmaniye’de temaslarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yine bir matematik hesabı ile kendilerinin nasıl tek başlarına iktidar olacaklarını açıkladı.

Bahçeli’nin yeni matematik hesabını şöyle anlattı, “Her ülküdaşıma bir görev düşüyor. Daha önce MHP’ye hiç oy vermemiş ilkokuldaki 5 arkadaşını bulacaksın. Ortaokuldan 5 arkadaşını bulacaksın. Askerliğinizi yaptığınıza göre 5 asker arkadaşınızı bulacaksın. Mahalleden 5 arkadaşını bulacaksın, sokaktan da 4 arkadaşını bulacaksın. Toplayın 24.

49 milyon seçmen var, bunu 24’e bölerseniz ortaya çıkan rakam ülkücülerin oy temin etmesini gerektiren hane sayısını verir. Demek ki 19 milyon alabilirsek MHP iktidar olur.”



MHP lideri 2009 yılında da Antalya’da partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında partisini iktidara taşıyacak formülü açıklamıştı.

Bahçeli’nin o zaman ki formülü şöyleydi, “9 Şubat 1969, 9 Şubat 2009 MHP'nin 40. yılı. Bu sene siyasi partiler yasası gereği 9. büyük kurultayımızda 2009 yılında olacaktır. Demek ki 9 ışık 3 dalga 9'la iktidara doğru yürüyor demektir. Bu sebeple 2009 yılı hayırlara vesile olacaktır. MHP bügün ortaya koymuş olduğu milliyetçi fikri program haline dönüştürmüş, Türkiye'de muhalefeti ilkeli temiz ve çözüm üreten bir anlayışla sürdürmektedir. 2009 yılındayız. 2009'un sıfırlarının üzerine çarpı koyun, atın. İki sıfırı kaldırdık. Ne kaldı 29. 11 ile 29'u toplayın ne oldu, 40. Milliyetçi hareketinin 40. yılı. Bunlar tesadüf olamaz..."

Bu hesap uzun süre akıllarda kalmış, partililer “3 ay sonra seçimler yapılacak. İyi bir seçim stratejisi geliştirmek yerine rakamları toplayıp çıkararak buradan bir mucize beklemek siyasi bir parti liderine yakışmıyor” diyerek tepki göstermişti.