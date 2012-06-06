MHP’li Yeniçeri: Öcalan’ın yol haritasıyla olmaz

MHP, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kürt sorununun çözümü konusundaki önerilerini Başbakan Erdoğan’a sunmasına tepki gösterdi. Akil Adamlar önerisine karşı çıkan MHP Milletvekili Özcan Yeniçeri, “Öcalan'ın belirlediği yol haritasıyla herhangi bir konuyu konuşmak durumunda değiliz” dedi.

MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri, CHP’nin Kürt sorununun çözümü konusunda 10 maddelik paketi AK Parti’ye sunmasını NTV canlı yayınında değerlendirdi.

Yeniçeri, CHP’nin AK Parti’ye gitmeden önce diğer partilerle temas kurması gerektiğini söyledi.

“Akil Adamlar Komisyonu” önerisinin Abdullah Öcalan’ın belirlediği yol haritasıyla örtüştüğünü savunan Yeniçeri, şunları söyledi:

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu teşebbüsten bir sonuç almak istiyorsa görüşmeye gitmeden önce MHP ve diğer partilerle temas kurması gerekiyordu, böyle yapmadı. Bir gün aniden Kürt sorunu konusunda görüşeceğini ifade etti. Bu çerçevede diğer partilerin de ziyaret edileceğini ifade etti. Bu doğru bir yaklaşım tarzı değil.

Bu konuya bakış açımız çok net. Biz asla Güneydoğu'da meydana gelen sosyal-ekonomik sorunların Kürt sorununa tekabül etmediğini düşünüyoruz. Böyle bir komisyonda yerimizin olamayacağını ifade ettik. Kürt sorunu derseniz, arkasından Arnavut sorunu, Alevi sorunu, Laz sorunu da gündeme gelir ve tartışılır. Bunun anlamı Türkiye'yi atomize etmektir. Bu bağlamda bir sorun tartışması Türkiye'nin anayasal ve yapısal düzenini tartışmaya açmanız anlamına gelir.

Akil Adamlar Komisyonu kurulsun… Bu komisyonu AK Parti zaten yaptı. Görüşünü ifade etmeyen kimse kalmadı. Milletvekillerinin eşit sayıda temsilini esas alan yaklaşım tarzı Öcalan'ın ve Kandil'in ifade ettiği yol haritasıyla yakından alakalı. Öcalan'ın belirlediği yol haritasıyla herhangi bir konuyu konuşmak durumunda değiliz.”