MHP'li yeni başkana 'solcu heykel' çağrısı

Manisa'nın yeni belediye başkanı Ergün'e, vatandaş talebi: 'Sol eli havada olduğu için sağcı belediyeler tarafından yerinden sökülerek bir kenara atılan Atatürk heykelini eski yerine dik.'



Manisa'da sol eli havada olduğu için sağcı belediye meclis üyelerince "Solcu heykel" diye söktürülen Atatürk heykeli, 20 yıldır kaldırım kenarında duruyor. Büyük Saruhan Otel önünde ağaç dalları arasında kalan Atatürk heykelinin bulunduğu yerden kaldırılarak, insanların görebileceği bir alana dikilmesini isteyen vatandaşlar, MHP'li Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den yardım istedi.



Manisa'da 1961 yılında yaptırılan ve sol eli hava bulunan Atatürk Heykeli, o dönemde hükümet konağının önündeki Cumhuriyet Alanı'na dikildi. Ardından 1970'li yıllarda dönemin Adalet Partisi üyeleri sol eli havada olduğu için heykeli "Solcu heykel" diye eleştirmeye başladı. 1985 yılında heykelin bulunduğu alan parka dönüştürüldü. Heykel de hükümet konağının arka tarafında oluşturulan yeni alana dikildi. Bu arada Solcu heykel eleştirileri de yıllarca sürdü. Şimdi gözler Manisa'nın yeni belediye başkanı MHP'li Cengiz Ergün'e çevrildi. CHP Merkez İlçe Başkanı Hamza Kopal ve vatandaşlar, MHP'li Belediye Başkanı Cengiz Ergün'den yardım istedi. Kopal "Başkan Ergün belediyeyi Atatürk resimleriyle süslemiş. Bu elbette kıvanç ve gurur verici bir durum ancak Başkan Cengiz Ergün Saruhan oteli önünde yarısı bahçede yarısı kaldırımda olan ve adeta hapsedilen bu heykeli buradan kaldırsın onu yakışır bir meydana koysun. Yeni belediye binası inşaatını durdurulduğu için oranın önüne konulamaz ama hiç olmazsa 8 Eylül Parkına konulabilir" dedi. Vatandaşlar da "Heykelin sağcısı solcusu olmaz" görüşünde...



Başkan: 'İzin verirlerse iyi bir yere dikeriz'



Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise "Atatürk heykelinin burada olması üzüntü verici bir durum ancak bizim kabahatimiz yok. Heykel yıllar önce buraya dikilerek koruma altına alındığı için belediye meclislerinin kaldırma yetkisi yok. Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu önce nakledilmesi için izin verecek, sonra taşınabilecek. Heykeli kendi dönemimizde güzel bir meydana dikmek isteriz ancak iznin çıkması gerekiyor" dedi.