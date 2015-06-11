MHP'li Yalçın'dan Erdoğan-Baykal görüşmesi yorumu: İç yüzünü bilmiyoruz ama garipsedik

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la dün yaptığı görüşmeyi yadırgadıklarını söyleyen Yalçın, "Siyasetimizde pek olmayan, bugüne kadar pek görülmeyen davranış biçimidir bu görüşme. Görüşmesi gerekenler parti genel başkanlarıdır. İç yüzünü bilmiyoruz ama garipsedik. Uygun olmadığı kanaatindeyiz" dedi.

Reuters'e konuşan Yalçın, "Siyasi partiler rutin görüşmelerini yapmak suretiyle koalisyon hükümetini kolaylıkla ortaya çıkarabilirler. Büyük bir tehlike öngörmüyoruz. AKP ile HDP'nin daha önceki politikalarının uyumlu olması nedeniyle hükümet kurmaları gerektiğini ifade etmiştik. O yetmiyorsa CHP faktörü de var. Onlar da çözüm sürecinde MHP'den çok farklı düşünüyorlar. AKP-CHP hükümet kurmak isterse kuvvetli şekliyle ortaya çıkar. Bu oluşum meydana gelirse biz de muhalefet görevi üstleniriz" ifadelerini kullandı.

'Görüşmenin iç yüzünü bilmiyoruz ama garipsedik'

Erken seçim talebinde olmayacaklarını da dile getiren Yalçın, AKP'nin koalisyon için kapılarını çalması durumunda, bu partinin iktidardaki 13 yıllık uygulamalarından vazgeçmesini isteyeceklerini söyledi. Yalçın, "Siyasi iktidar bugüne kadar yaptıklarından vazgeçmeli. Bunun içinde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi de var, çözüm süreci de. Yolsuzluk iddialarının üzerine gidilmesi de. Yoksa bu 13 yıl yapılanları mensuplarımıza anlatamayız. Bunları söylerken pazarlık gücümüzü artırmaya çalışmıyoruz. AKP ile bir ortaklığı neden kurmayacağımızı anlatıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'la dün yaptığı görüşmeyi yadırgadıklarını dile getiren Yalçın, "Siyasetimizde pek olmayan, bugüne kadar pek görülmeyen davranış biçimidir bu görüşme. Görüşmesi gerekenler parti genel başkanlarıdır. İç yüzünü bilmiyoruz ama garipsedik. Uygun olmadığı kanaatindeyiz" dedi.

Yalçın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gitmeme yönündeki tavırlarını da sürdüreceklerini ifade ederken, Erdoğan'ın "Hükümet bir an önce kurulmalı, Anayasa'nın bu konuda verdiği görevleri yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın" açıklaması için de şunları söyledi: "Seçim sonuçları cumhurbaşkanına 'dur' demiştir. Kendisinin bunu gördüğü kanaatindeyim. Ama koalisyon görüşmelerinde görevi şuna veririm buna vermem noktasında bir davranış içerisinde olmamalı."