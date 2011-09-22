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Politika

MHP'li Vural görüşme iddialarını sordu TBMM (A.A)

22 Eylül 2011 20:21

-MHP'li Vural görüşme iddialarını sordu TBMM (A.A) - 22.09.2011 - MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, ''MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı hangi tarihlerde İmralı'ya gönderdiniz?'' diye sordu. Vural, Başbakan Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde, terör örgütüyle yapılan müzakerelere ilişkin bir ses kaydının yayınlandığını ve Hükümetin bunu reddetmediğini ifade etti. Ses kaydında MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın, ''Başbakan'ın talimatıyla İmralı Canisiyle yaptığı görüşmeden'' bahsettiğini belirten Vural, Başbakan Erdoğan'a şu soruları yöneltti: ''Hakan Fidan'ı hangi tarihlerde İmralı'ya gönderdiniz? İmralı'nın muhatap alınmasına yönelik yazılı bir emriniz var mıdır? Vaki ziyaret ve görüşme talebi İmralı'dan mı gelmiştir? İmralı'dan dönüşte Hakan Fidan size hangi mesajları iletmiştir?''

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