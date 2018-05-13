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MHP'li vekilin 15 Temmuz şaşkınlığı: Bunlar bizim çocuklar, fırtına gibi...

"Küresel güçler ülkeye operasyon yapmaya karar verdiler"

13 Mayıs 2018 12:04

MHP Amasya Milletvekili Mehmet Sarı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimiyle ilgili olarak “Hiç ummazdık, derdik ki ‘Bunlar bizim çocuklar, tertemiz, fırtına gibi’ ama neticede böyle bir şeyle de karşı karşıya kaldık. Hepimiz de bu işe şaştık, hâlâ da çoğumuzun şaşkınlığı devam ediyor" dedi. 

Aynı zamanda MHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi olan Mehmet Sarı, Amasya milletvekili seçilmek için yaptığı aday adaylığı başvurusu sonrası konuştu.

Türkiye’nin üç yıl önceki gibi bir durumda olmadığın, ‘ekonomik, sosyal ve siyasi şartlar’ın tamamen değiştiğiğini söyleyen Sarı şöyle devam etti:

“Millet olarak başımızdan çok büyük belalar geçti. Önce partimizin içi adeta karıştırılmaya çalışıldı. Sonra operasyonun hedefi olarak baktılar MHP’yi pek fazla karıştıramayacaklar, operasyonun şeklini değiştirdiler. Küresel güçler ülkeye operasyon yapmaya karar verdiler. Milletçe, ‘FETÖ örgütü’ denen bir teşkilat veya bir topluluk tarafından darbe girişimi ile karşı karşıya kaldık. Hiç ummazdık, derdik ki ‘Bunlar bizim çocuklar, tertemiz, fırtına gibi’ ama neticede böyle bir şeyle de karşı karşıya kaldık. Hepimiz de bu işe şaştık, hâlâ da çoğumuzun şaşkınlığı devam ediyor.”

 

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