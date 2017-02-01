MHP'li vekil Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın vefat ettiği haberini MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü Facebook'tan duyurdu. Yapılan açıklamada "MHP Kocaeli milletvekili ve MYK üyemiz Sayın Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz .Cennet mekanı olsun" denildi.

Saffet Sancaklı'nın öğretmen eşi Hülya Sancaklı, 14 Ocak'ta intihar girişiminde bulunmuş, yoğun bakıma alınmıştı.

Sancaklı, TBMM'deki görüşmeler sırasında eşinin intihar girişimini öğrenmişti

MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, TBMM'deki görüşmeler sırasında eşinin durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. Sancaklı, eşinin durumundan dolayı binlerce telefon aldığını, herkese teşekkür etmek için Meclis’e geldiğini belirterek "Bu olay çok ağır geldi bana. Allah kimseye vermesin. Bir mucize bekliyoruz Allah’tan.

Dua ediyoruz hepinizin de dua etmesini bekliyorum. Sevdikleriniz de dua etsin. Olayı yaşadığımda ne gördüm; büyük Türk milleti feraseti de haysiyeti insanlığı şerefi de yerinde duruyor. Kan anonsu yapıldığında 20 binin üstünde insan yarım saat içinde hastaneye koşup kan vermek için hastaneye girdi. Hiçbiri hangi dinden, gruptan hangisine oy veriyorsun diye sorulmadı. 5 dakika içinde kan stokları doldu. Bir mucize yarattı Allah. Olaydan 15 dakika sonra bütün doktorla oradaydı" demişti.