MHP'li Ümit Özdağ: El Nusra önümüzdeki günlerde Türkiye'ye saldırı düzenleyecek

MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, "Önümüzdeki günlerde El Nusra'nın terör saldırıları, Türkiye'ye yönelik eylemleri başlayacak" diye konuştu.



Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Suriyelilere vatandaşlık verilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ümit Özdağ, Suriyelilere vatandaşlık verilmesini 'çılgın proje' olarak tanımlayarak Türkiye'nin bölücü Arap ırkçılığının hedefi olacağını savunarak şunları söyledi: Önümüzdeki günlerde El Nusra'nın terör saldırıları, Türkiye'ye yönelik eylemleri başlayacak. Çünkü El Nusra'da IŞİD gibi devlet kurma politikasını benimsedi.



Suriye iç savaşı Türkiye'ye taşınıyor ve baş sorumlusu Erdoğan'dır. 3-5 senede insanlara vatan veremezsiniz. Bir kişinin vatandaş olmasının koşulları yasalarla belirlenmiş.



Kalifiyeli olanları alacağız diyorlar. Yapmış oldukları şey çok iğrenç. Bu insanların kendi ülkelerini barış döneminde inşa etmeler gerekiyor. Siz bu insanları Suriye'nin geleceğinden çalıyorsunuz."