MHP'li Türkkan'ın 'bekaret' twiti, sosyal medyayı karıştırdı

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, kendisine başka yerden geldiğini söylediği 'bekaret' konusundaki twiti silerken yanlışlıkla göndermesi, sosyal medyada ortalığı karıştırdı

Daha önce de şike operasyonlarıyla ilgili sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında attığı twitlerle gündeme gelen, bu sayfayı en fazla kullanan milletvekillerinden biri olarak bilinen MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, başı ’bekaret’ konusuyla ilgili twit ile derde girdi. Türkkan, bunun kendisine başka yerden geldiğini ve silmek isterken yanlışlıkla gönderildiğini söylemesine rağmen, her kesimden büyük tepki yağmaya başladı.

Kadınlardan ’Hatunlar’ diye söz edilen ve ’bekaretlerini uzun süre sakladıkları, sonra da bozuk para gibi harcadıkları’ ifadelerinin yer aldığı twit ile ilgili açıklama yapan MHP ’li Türkkan, "Silerken yanlışlıkla gönderdim. Hata ile sileceğim derken göndermiş oldum" dedi.

Lütfü Türkkan, bu twitin internet sitelerinde dolaştığını ve kendisine de başka yerden geldiğini, bunları silerken yanlışlıkla gönderildiğini belirterek, "Ben bunu izah ettim. Teknolojiye kurban gittim. Hemen silip özür diledim. Bundan sonra yapacak bir şey yok" dedi.

Twit ve özür

İnternet sitelerinde dolaşan twit şöyle:

"@LutfuTurkkan Hatunların çoğu bekaretleri tüm 100 liraymış gibi davranıyor. Uzun süre bozdurmamak için direnip bozulunca da düşünmeden harcıyorlar.‏

Lütfü Türkkan’ın bir süre sonra sildiği twite gelen kınama twitlerine verdiği cevaplar ve özürleri ise şöyle:

@LutfuTurkkan@cevdetaykan Gerçekten çok üzüldüm...

‏@LutfuTurkkan@ametoguz Teknolojiye mağlubiyet de olsa üzüldüm. Çok hem de.

‏@LutfuTurkkanTer bastı..

‏@LutfuTurkkan@angeLisclover Açıklama yaptım, okursanız sevinirim. Özür

‏@LutfuTurkkanTeknolojik bir hata ile bir mesajı sileceğim derken göndermiş oldum, özür...

‏@LutfuTurkkan@HasanKamiloglu Gelen bir mesajı sileyim derken gittiii. Özür.

‏@LutfuTurkkan@ametoguz Cepten silerken gelen twiti, gitti. Özür

‏@LutfuTurkkan@kucukhanim5 Sildimmmmm... Yanlış gittiiii