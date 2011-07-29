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MHP'li Türkkan küme düşecek 3 takımı açıkladı!

MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada

29 Temmuz 2011 03:00

T24 - MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Üzülerek ifade ediyorum ama FB,Trabzon ve Mersin İ.Yurdu'na Bank Asya Ligi'nde başarılar dileyen ilk sporsever olmak istedim" diyerek bu takımların küme düştüğünü iddia etti.



Ardından yaptığı düzeltmede "Özür..!! Sıvasspor yerine Trabzon yazmışım.." diyerek Trabzonspor'un değil, Sivasspor'un küme düşürüldüğü iddiasında bulundu.

3090 takipçisi bulunan Türkkan'ın bu açıklamaları Twitter'da büyük yankı buldu. Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma için milletvekilinin yaptığı yorumlar kafalarda soru işareti bıraktı.

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