MHP'li Türkkan küme düşecek 3 takımı açıkladı!

T24

Ardından yaptığı düzeltmede "Özür..!! Sıvasspor yerine Trabzon yazmışım.." diyerek Trabzonspor'un değil, Sivasspor'un küme düşürüldüğü iddiasında bulundu.3090 takipçisi bulunan Türkkan'ın bu açıklamaları Twitter'da büyük yankı buldu. Hakkında gizlilik kararı bulunan soruşturma için milletvekilinin yaptığı yorumlar kafalarda soru işareti bıraktı.