MHP'li Recai Yıldırım: Birkaç arkadaşım şimdi boşanıyor!

T24 - Seçim sürecinde MHP'deki kaset skandalının ilk kurbanlarından eski Genel Başkan Yardımcısı Recai Yıldırım, sessizliğini bozdu. Yıldırım, '' Birkaç arkadaşım toplumun ve ailelerinin öünde küçük düşürüldüler şimdi ise boşanmak zorunda kaldılar'' dedi.



Kasetlerin hedefinin "MHP'siz Meclis" olduğunu ileri süren Yıldırım o dönemi "Evimin kapısının kilidi sürekli bozuluyor ben de değiştiriyordum. Eve kamera yerleştirildiği aklımın ucuna bile gelmedi" diye anlattı.



Eski Adana Milletvekilli Recai Yıldırım, propaganda sürecine damgasını vuran MHP'deki kaset skandalının ardından istifasını ilk verenlerden. Olayın ardından diğer arkadaşları gibi sessizliği tercih eden Yıldırım seçim sonrası ilk kez konuştu. Habertürk gazetesinde yer alan röportaj şöyle:



- Hedef ne idi?



Hedef MHP'siz bir Meclis'ti. MHP'yi saf dışı bırakmak ve toplumun gözünde itibarsızlaştırmak, toplumun gözünde küçük düşürmek suretiyle bu operasyonu yapmak istediler. Yoksa kimin bize düşmanlığı olur.



- Hedefe ulaşıldı mı?



Hedefe ulaşılamadı sayılır. MHP Meclis'e girerek bu oyunu bozdu. MHP'yi baraj altına itme operasyonunu biz istifa ederek, vatandaş da MHP'ye oy vererek bozdu.



- İzlendiğinizden hiç mi şüphelenmediniz?



Evimin kapısının kilidi sürekli bozuluyor, ben yaptırıyordum. Üç kez oynandı, üç kez anahtar değiştirdim. En son çilingiri bile değiştirdim. Canım sıkılmadı değil ama böyle bir şey aklıma gelmedi. Sonuçta bu çelik kapı, çilingir olmadan nasıl eve girecekler? Demek ki, çok profesyonel bir şekilde eve giriyorlar. Bu kameraların uzun süre çalışmasını sağlamak için buatın içine yerleştirilerek, dışarıdan uzaktan kumandayla yönlendirildiği ortaya çıktı. Benim, senin, sıradan insanların bunları bilmesi, anlaması mümkün değil.





'BİZİMLE SINIRLI DEĞİL'



Kim yapmış olabilir?



Ancak çok profesyonel bir ekip, bu kameraları yatak odalarına, buatlara, şuraya buraya yerleştirebilir. Demek ki sürekli takip altındayız, takip ediliyoruz. Kaç kişiyi takip ediyorlar, bugüne kadar bizim dışımız -da kimleri takip ettiler, bundan sonra kimleri takip edecekler, bunları büyütmek müm -kün. İlhan Cihaner'in makamı basıldığında, 'Bu ülkede hiç kimse bundan sonra güvende değil' sözü o gün pek dikkate alınmadı; şimdi anlıyorum ki çerçevelettirip duvara asılacak bir sözmüş. Bu işler bizle sınırlı değil. Bunu herkesin iyi bilmesi gerekir.





'BOŞANANLAR VAR'



- İfade vermediğiniz doğru mu?



Bizden görüntüleri yayınlanan, mağdur kişilerin isimlerini istiyorlar, 'Gelin şikâyetçi olun' diyorlar. Böyle şey olur mu? Neticede biz davamızı açtık. Eve girilmiş, bu görüntüler alınmış, bu biliniyor. Ama Sayın Başbakan, bunun özel hayata girmeyeceğini ifade etmek suretiyle bunun ciddi takip edilmeyeceğinin intibaını yarattı.



- Bu süreçte aileniz size sahip çıktı mı?



Çok şükür ailemle bir problem yaşamıyorum ama bir problemin yaşanması şart değil. İnsanların içine düşürüldüğü durum ortada. Sosyal konum ve statü sahibi bu insanların, oğulları, kızları, torunları var. Toplumun, ailesinin gözünde küçük düşürüldüler. Birkaç arkadaşımız şimdi boşanıyor, boşanmak zorunda kalıyor. Zerre kadar içinde Allah korkusu olan insanın bunu yapması da hoş görmesi de mümkün değil.





RECAİ YILDIRIM KİMDİR?



1950 doğumlu Yıldırım Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu. 21. ve 23. Dönem Adana Milletvekili. Kaset skandalı öncesi yine Adana'da liste başıydı. 5 çocuk babası Yıldırım, istifa etmeden önce MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.





