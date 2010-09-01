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Politika

MHP'li Paçacı: Kaymakamlar ‘evet’ için tehdit ediyor

MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, özellikle küçük yerleşim yerlerinde kaymakamların ‘evet’ oyu için seçmene baskı yaptığını iddia etti.

01 Eylül 2010 03:00

T24 - MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, özellikle küçük yerleşim yerlerinde kaymakamların ‘evet’ oyu için seçmene baskı yaptığını iddia etti.
 

MHP Genel Sekreteri Cihan Paçacı, NTV Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını yanıtladı.


Cihan Paçacı, şunları söyledi:


“Referandumda ‘hayır’ oylarının fazla çıkacağını tahmin ediyorum. Bir kamuoyu araştırması yaptırmadık ancak Türkiye’yi dolaşıyoruz. Nüfus yoğunluğu fazla olan yerlerde ciddi oranda ‘hayır’ oyu var. Bu, ‘hayır’ oylarının daha yüksek çıkacağını gösteriyor.


Belde ve köylerde vatandaş aleni tehdit ediliyor. Vatandaş korku ve tehdit altında. Büyük bir kısım kaymakamlarımız AKP’nin ilçe başkanı gibi hareket ediyor. Malesef hem doğuda hem de batıda aynı şeyle karşılaşıyoruz. Köy muhtarları kaymakamlığa çağrılıyor, ‘Şayet köyden evet oyu çıkmazsa KÖYDES projesinden istifa edemezsiniz’ gibi bir tehditte bulunuluyor. Muhtarlar bu tehdide karşı bir şey diyemiyor. Bu tehditler köylerde ‘evet’ oyunu artırıyor.


Büyük merkezlerde ‘hayır’, küçük merkezlerde ise ‘evet’ çıkacağını düşünüyorum. O da hükümetin baskı ve dayatmasıyla oluyor. Bunu Ankara’da görebilirsiniz, dün bulunduğumuz Erzurum’da aynı şeylerle karşılaştık. Her yörede değil ama büyük bir bölümü bu şekilde hareket ediyor. Valilerin büyük bir kısmı da böyle hareket ediyor.


Devlet organları malesef hükümetin baskısıyla ‘evet’ oyu çıkması için vatandaşa ciddi baskı uyguluyor. Bizim mitinglere vatandaş gelmeye çekinir hale geldi. Acaba bir kamera beni gösterir de daha sonra başıma bir şey gelir mi diye endişe ediyorlar. Biz bu şartlar altında mücadele ediyoruz, kampanya yürütüyoruz.


Olayın bir başka boyutu da tabii ki parasal meseledir. Gazetelerin son sayfaları 12 Eylül’e kadar AKP tarafından kapatıldı. Her türlü reklam araçları AKP tarafından kullanılıyor. Bu çok büyük bir parasal kaynaktır. Bu kaynağın nereden geldiği araştırılması gerekir. Devlet kaynakları malesef propaganda aracı olarak kullanılıyor. Sayın Başbakan her gittiği yerde sembolik bir açılış düzenliyor. Devlet imkanlarını mitinglerinde kullanıyor. Bu bile ‘hayır’ oyu için yeterli sebeptir.”


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