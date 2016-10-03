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MHP'li Özdağ'dan 'barışa hayır' diyen Kolombiyalılara tebrik mesajı

"Barış için önce adalet olmalı diyerek terör ile uzlaşmayı reddeden haysiyetli davranan Kolombiya halkını tebrik ediyorum"

03 Ekim 2016 19:44

MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından, "Barış için önce adalet olmalı diyerek terör ile uzlaşmayı reddeden haysiyetli davranan Kolombiya halkını tebrik ediyorum" mesajını paylaştı. 

Kolombiya Hükümeti ile FARC arasındaki 52 yıllık savaşı sona erdiren barış anlaşması geçtiğimiz günlerde imzalanmıştı. Ancak dün halk oylamasına sunulan barış anlaşması yüzde 50.24 oyla reddedildi. 

13 milyon seçmenin oy kullandığı referandumda 'hayır' diyenlerin sayısı, 'evet' diyenlerden yaklaşık 63 bin fazla oldu.

Konuyla ilgili MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ise dikkat çekti. Barışa hayır diyen Kolombiya halkını tebrik ettiğini belirten MHP'li Özdağ, "Barış için önce adalet olmalı diyerek terör ile uzlaşmayı reddeden haysiyetli davranan Kolombiya halkını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. 

 

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