MHP'li Oktay Vural'dan 'istifa' iddiasına yanıt

MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural, istifa ettiği yolundaki iddiaya yanıt verdi.

Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığını belirten Vural, partisi adına uluslararası bir toplantıya katılmak üzere Gürcistan'a gittiğini söyledi.

Ne olmuştu?

Gazeteci Hamza Kabasakal, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda Vural'ın istifa ettiğini öne sürmüştü. Kabasakal, söz konusu paylaşımında "Sayın Oktay Vural'ı ilkeli ve dik duruşundan ötürü tebrik ediyorum. MHP'den istifa etmesi kendisi ve Türkiye için en hayırlı tercih olmuştur" ifadesine yer vermişti.