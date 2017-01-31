T24 LogoT24 Logo
Gündem

MHP'li muhalifler "Türk Milliyetçileri 'Hayır diyor' Organizasyonu Komitesi"ni kurdu

Komite, referandum sürecinde 'Hayır' kampanyası yapacak

31 Ocak 2017 14:02

Hülya Karabağlı

Aralarında MHP'li muhalifler Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ'ın da olduğu kişilerce nisan ayında yapılması ön görülen partili cumhurbaşkanlığı referandumunda 'Hayır' kampanyasını yürütmek amacıyla "Türk Milliyetçileri 'Hayır diyor' Organizasyonu Komitesi" kuruldu.

Kendi içinde özel bir toplantıda bir araya gelen Komite, referanduma kadar olan süreçte kampanyanın verimli yürütülmesi  adına çeşitli alanlarda çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çekti. 

Komite, 18 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da  MHP’de geçmiş dönemlerde ve şimdi siyaset yapanların  da katılacağı, “ “Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor” temalı, geniş katılımlı bir toplantı yaparak, “Hayır” kampanyasını resmi olarak  başlatmış olacak.

Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor”  Organizasyon Komitesinin daha sonra açıklayacağı katılım listesinde,  Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, Anayasa değişikliğine Meclis’te ret oyu veren milletvekilleri, MHP’li eski vekiller ile  ülkücü camianın aksakallıları önemli bir bölümü oluşturuyor.

 Komitenin dün yaptığı toplantıdan çıkan ilk bildiri şöyle:

"30 Ocak 2017 tarihinde Türkiye’yi tek adam rejimine götürecek olan başkanlık sistemine geçiş için yapılan anayasa düzenlemelerini istişare etmek ve yürütülecek olan “Hayır” kampanyasının

30 Ocak 2017 tarihinde Türkiye’yi tek adam rejimine götürecek olan başkanlık sistemine geçiş için yapılan anayasa düzenlemelerini istişare etmek ve yürütülecek olan “Hayır” kampanyasının detaylarını görüşmek üzere bir araya geldiğimizi ve aşağıdaki kararları aldığımızı Türk milletine saygıyla duyururuz.

Dört genel başkan adayı, Milliyetçi Hareket Partisi’nin mecliste referanduma “hayır” diyen 26. dönem milletvekilleri, önceki dönemlerde TBMM’de partimizi temsil etmiş milletvekillerimiz ve ülkücü hareketin aksakallarının önemli bir kesimi ile yapmış olduğumuz istişare toplantısında Türk milletinin kaderini belirleyecek süreçle ilgili önemli kararlar alınmıştır.

Referanduma kadarki dönemde hayır kampanyasının verimli yürütülmesi adına çeşitli alanlarda çalışmalar yapılması ülkemizin geleceği açısından son derece kritik rol oynamaktadır. Bu çerçevede ilk olarak 18 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da Milliyetçi Hareket Partisi’nde geçmiş dönemlerde ve şimdi siyaset yapan değerli şahsiyetlerin de iştirak edeceği “Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor” temalı, geniş katılımlı bir toplantı düzenlenmesi ve yürütülecek “Hayır” kampanyası için ilk adımın atılması kararlaştırılmıştır.

Bunun yanı sıra fikir alışverişinde bulunmak amacıyla referandumda hayır kampanyası yapacağı düşünülen merkez sağda siyaset yapan partilerimize de ziyaretlerin yapılması planlanmaktadır.

Türk milletine saygı ile duyurulur.

“Türk Milliyetçileri ‘Hayır’ Diyor” Toplantısı Organizasyon Komitesi"

ETİKETLER

MHPmuhalifhayır komisyonu

İlgili Haberler

Ümit Özdağ: Erdoğan düşündüğü kadar güçlü değil; "hayır" diyen vekillere bürokraside büyük baskılar yapılıyor

"AKP’li vekiller muazzam bir baskı altında açık oy kullanıyorlar"

Sinan Oğan: Bu sistemle MHP, “Ülkücüleri Koruma ve Yaşatma Derneği” gibi bir vasfa sahip olacak!

“Ülkücü hareket Balgat’tan, Türkiye de başkandan büyüktür”

Ümit Özdağ: Referandum sürecini iç çatışmaya çevirmek isteyenlere dair kanıtları Kılıçdaroğlu ile paylaştım

Yeniçağ yazarı: Saray kaynaklarına göre, OHAL en az 1 yıl daha devam edecek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24