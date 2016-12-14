MHP'li muhalifler "Referanduma hayır" toplantısı yapacak

MHP, anayasa değişikliği teklifi ile ilgili parti tabanından gelen “Ne değişti de MHP, AKP ile masaya oturdu” sorusunu anlatmak üzere sahaya inecekken, partinin olağanüstü kurultay sürecinde genel merkez yönetiminden kopan milletvekilleri de Meclis’teki diğer MHP’li vekilleri referandumda “hayır” oyu vermesi konusunda ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Teklifin Genel Kurul’da kabul edilmesi halinde ise Sinan Oğan, Koray Aydın, Meral Akşener ve Ümit Özdağ’ın “Referanduma hayır” toplantıları yapacakları belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre AKP ile anayasa değişikliği teklifi üzerinde uzlaşmaya varan MHP, tabanına süreçte aldığı rolü anlatmak için stratejisini belirledi. Parti yönetimi, çeşitli şehirlerde düzenlenecek belediye başkanlarının, belediye meclis üyelerinin, il ve ilçe yöneticilerinin katılacağı genişletilmiş il divan toplantılarında anayasa değişikliğini anlatacak. Parti kurmayları, teklifin kökenini 1 Ağustos 2009’da başlayan çözüm sürecine dayandırarak aktaracak ve “terörle müzakere değil mücadele edilmesi” görüşünü iktidara da kabul ettirdiğine dikkat çekilecek.

MHP’nin stratejisinin ikinci adımını da 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrası oluşturacak. Türkiye’nin “ciddi beka sorunuyla karşı karşıya kaldığına” dikkat çekilerek, “MHP’nin dünkü tercih, hassasiyet ve endişelerinden asla vazgeçmediği” vurgusu da yapılacak. MHP, anayasanın ilk 4 maddesinin de korunduğuna dikkat çekecek.

"Bölünmeye giderdi"

Parti yönetimi, 2011 yılındaki Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndaki tartışmaları da anlatacak. AB’nin hâlâ hükümete, “PKK silah bıraksın, hükümetle yeniden masaya oturulsun” yönünde dayatmaları olduğu dile getirilerek, “Tercih HDP olsaydı, ortada nasıl bir anayasa olurdu? 2011’de federasyon imkânı sağlayan düzenleme karşılığında başkanlık sistemine yeşil ışık yakılacaktı. AKP böyle bir tercihte bulunsaydı, Türkiye’yi bölünmeye götürürdü. MHP bütün sıkıntıları göğüsleyerek, Türkiye’nin önünü açtı” denilecek.

Muhalif kampanya

MHP’nin olağanüstü kurultay sürecinde genel merkez ile yollarını ayıran, daha önce teklif için “hayır oyu vereceklerini” açıklayan ve partiden ihraç edilen Meral Akşener’i destekleyen MHP’li milletvekilleri Seyfettin Yılmaz, İsmail Ok, Nuri Okutan ile Ümit Özdağ’ı destekleyen Yusuf Halaçoğlu teklifin Meclis Genel Kurulu’na gelmesi halinde diğer MHP’li milletvekillerini “hayır” oyuna ikna etmeye çalışacak. Muhalifler, milletvekillerine, “Bu teklif diktatörlük sistemine yol açar. İlk 4 maddenin anayasada kaldığını savunmak abesle iştigaldir. Bu teklif Türkiye’nin idam fermanıdır” diyecek. Teklifin Genel Kurul’da kabul edilmesi halinde ise Oğan, Aydın, Akşener ve Özdağ’ın “Referanduma hayır” toplantıları yapacakları belirtiliyor.