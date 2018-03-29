MHP'li Milletvekili ve belediye başkanları nikâha eşofmanla katıldı: Maratondan geliyoruz

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinin MHP’li Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nın kızının nikâhına, milletvekili ve belediye başkanları “Maraton koşusundan geliyoruz” gerekçesiyle eşofmanla katıldı.

Sözcü'den Mehmet Serbes'in haberine göre, Mersin'in Tarsus İlçe Belediyesinin Evlendirme Dairesinde, komşu ilçe olan Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı'nın kızı Funda ile Berkay Değer adlı gencin nikâhı vardı.

Çamlıyayla Belediye Başkanı İsmail Tepebağlı’nın daveti üzerine MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, MHP'li olan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, MHP Tarsus İlçe Başkanı Ertuğrul Bodur da nikâha katıldı.

Milletvekili ve başkanlar nikâha eşofmanları ile geldi. Hatta nikâh şahitliği koltuğunda da eşofmanla oturdu.

Milletvekili ve başkanlar, nikâh saatinin Uluslararası Tarsus Maratonunun saati ile çakıştığını, açılışını yaptıkları maraton etkinliğinden çıkar çıkmaz genç çiftleri ve aileleri fazla bekletmemek adına, nikâha eşofmanla katılmak zorunda kaldıklarını belirttiler.