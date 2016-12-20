MHP'li kurmaylardan muhaliflere: Twitter Partisi kursunlar

MHP’de, 15 Temmuz sonrası tabandaki karşılığını yitiren muhalif hareketin merkez sağda partileşme çalışması yürüttüğü öne sürülüyor. Etkinliklerini daha çok twitter gibi sosyal medya üzerine yoğunlaştıran muhalifleri yakından takip eden MHP’li kurmaylar arasında, “Muhalifler Twitter partisi kursunlar, amblemi de Twitter kuşu olsun” esprisi yapılıyor.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; MHP kulislerinde, 15 Temmuz gecesi inisiyatif alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başkanlık sisteminin “Cumhurbaşkanı” ifadesiyle formüle edildiği anayasa değişikliği çıkışı ile siyasete yeni yön verdiği ve tıkanan siyasete nefes aldırdığı yorumları yapılıyor.

1 Kasım seçimi sonrasında FETÖ’nün de mali destek verdiği savunulan parti içi muhalefetin yeniden vücut bulmasının imkansız olduğunu dile getiren MHP’li kurmaylar, muhalefetin çalışmalarının twitter gibi sosyal medya üzerine yoğunlaştığını ve partileşme çabası içinde olduklarını ifade ediyor. MHP kulislerinde muhalifler için “Twitter partisi kursunlar, amblemini de Twitter kuşu yapsınlar” esprisi yapılıyor. MHP kulislerinde, muhaliflerin Meral Akşener başta olmak üzere parti üyeliklerini tek tek kaybetmesinin ardından partileşme sürecine yöneldikleri, bir kısmının Milliyetçi Çalışma Partisi’ni (MÇP) canlandırmayı istediğini, bir kısmının da Demokrat Parti’ye canlılık kazandırmayı savunduğu iddiaları gündeme getiriliyor.

"Mücadele sürüyor"

Muhalif kanattan ise, “yargı mücadelesine devam” mesajı geliyor. Akşener başta olmak üzere partiden ihracı gerçekleştirilen isimlerin yargı mücadelesini sürdürdüğü, Yargıtay aşamasının henüz nihayete ermediğine dikkati çeken muhalif kanat, “öncelik MHP’den ihraç kararının yargısal zeminde kaldırılmasında. Ayrıca kongreye ilişkin yargı kararı da henüz kesinleşmiş değil. Bu nedenle yargısal mücadele henüz bitmiş değil. Şu an partileşme gibi bir adım yok. Ama parti içinde mücadele şansı kalmayınca elbetteki ileride farklı arayışları gündeme gelebilir” görüşünü seslendiriyor. Özellikle iktidar kanadından gelen net açıklamalar hem de anayasa değişikliği teklifinde Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminin 2019’da gerçekleştirileceğine ilişkin hükümler dikkate alındığında partileşme için aceleye gerek olmadığını savunan muhalifler, siyasi yelpazedeki hareketliliğe göre mevzi alacaklarını ifade ediyor.