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MHP'li Koray Aydın: Partide Devlet Bahçeli devri kapandı

Koray Aydın, MHP genel başkanlığına aday olduğunu söylemişti

03 Aralık 2015 00:51

MHP'de Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak adaylığını açıklayan eski Trabzon milletvekili Koray Aydın, MHP'de Bahçeli döneminin kapandığını söyledi.

MHP eski Trabzon milletvekili ve olağanüstü kurultay toplandığı takdirde genel başkan adayı olan Koray Aydın CNN Turk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge'de önemli açıklamalarda bulundu.

Koray Aydın, "MHP'de Bahçeli devri kapanmıştır" dedi.

İşte Aydın'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Aşağıda müthiş bir dip dalga var. Olağanüstü kongre toplanır. MHP’de bir devir kapandı. Bahçeli devri kapandı. Buna direnmenin anlamı yok. Kurultayı toplar tüzüğü değiştiririz.

1232 delegenin 1000’i oy verecek. Sel gelecek derken bunu söylüyorum. Bahçeli boşuna aday olmasın. Aday olursa Bahçeli'nin kongreyi kazanma şansı yok."

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