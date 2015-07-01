MHP'li Koray Aydın oda kapmak için ismini yapıştırdı

Meclis'te oda kapma yarışı erken başladı.TBMM Başkanlığı için oylamalar devam ederken, MHP'li Koray Aydın'ın Meclis Başkanvekilliği için odasını seçerek ismini yapıştırması büyük şaşkınlık oluşturdu.

MHP'nin Başkanvekili olarak belirlediği Trabzon Milletvekili Koray Aydın, Ak Parti'li eski Başkanvekili Sadık Yakut'un odasına ismini yapıştırdı.



Aydın'ın bu davranışı Meclis kulislerinde, "Daha Meclis Başkanı belli olmadan, Başkanlık Divanı'ndaki görev yeri, sayısı tespit edilmeden, seçim yapılmadan oda seçilmesi mümkün değil' yorumlarına neden oldu.



Cuma günü odaya ismini yapıştıran Aydın, Hürriyet'in sorusu üzerine "Arkadaşlar Genel Sekreterliğe sormuş, onlar da 'istediğiniz yeri seçebilirsiniz' demişler. Bugüne kadar da böyle olmuş. Bizim arkadaşlar da o odayı seçmişler, ben de daha görmedim" dedi.